Saint-Patrick: 5 restos qui proposent des menus pour emporter

Pas de défilé, pas de party dans les pubs et pas de voyage à Dublin. Alors, comment célébrer la Saint-Patrick en mode COVID, cette année?

D’abord, habillez-vous de vert, dégustez une bière rafraîchissante pour emporter dans les pubs participants et commandez une bonne bouffe dans l’un des restos celtiques de la ville!

Voici donc 5 restos qui offrent des menus de Saint-Patrick à emporter pour célébrer chez vous!

Si vous avez goût d’un bon fish and chips irlandais, rendez-vous dans HoMa, à la taverne Le Trèfle. Considéré comme l’un des plats incontournables du pays aux trèfles à quatre feuilles, faites-vous plaisir en commandant l’assiette de trois bâtonnets de morue frits dans une panure à la bière, accompagnés d'une sauce tartare maison et servis avec frites et mayonnaise au Jameson épicée. Il est également possible de commander une bière Guinness pour emporter.

À partir de 19$

Dans le quartier de la Petite-Bourgogne, le Pub Burgundy Lion souligne virtuellement en grande pompe la fête de la Saint-Patrick. Un souper de trois services est composé de spécialités de la gastronomie irlandaise. En entrée, savourez la chaudrée de fruits de mer irlandaise. En plat principal, on vous concocte le ragoût de bœuf braisé à la stout, servie avec purée de pommes de terre. Au dessert, on se sucre la dent avec le brownie à la bière Murphy’s. Et pour couronner le tout, deux bières servies sous-vide accompagnent votre repas.

À 55$ pour deux personnes

Dans le cœur d’Outremont, la populaire adresse Boucherie Provisions a préparé aussi un panier gourmand Spécial Saint-Patrick. Les gourmands pourront commander directement sur UberEats le combo qui comprend six bières, deux délicieux sandwichs Brisket avec poitrine de bœuf, chou rouge, moutarde et cornichon, une salade de chou et une crème glacée au café style irlandais.

*À 82,50$ pour deux personnes

Au centre-ville le Hurley’s Irish Pub organise l’événement « patio take-out » où sera distribué le party packs : un plat Irish stew, soit le ragoût de bœuf à la Guinness avec morceaux de bœuf et de légumes mijotés dans une sauce brune à la Guinness. Le party packs comprend aussi des bières. De plus, le pub organise un concert virtuel gratuit du groupe folklorique Solstice en ligne sur le site de l’Hôpital St-Mary’s au profit des travailleurs de première ligne.

*À partir de 20$

Dans l’Ouest de la ville, le populaire pub irlandais McGibbins Irish Pub West Island présente jusqu’à demain le Festival de la Saint Patrick avec un menu traditionnel pour emporter. Vous avez le choix entre le sandwich au fromage grillé irlandais, le fish & chips ou encore l’authentique plat de tranches de bœuf salées braisées à la Guinness, servies sur lit de purée de pommes de terre et chou vert crémeux avec bacon. Pour étancher aussi votre soif, le McGibbin’s complète le tout avec un choix de trois bières irlandaises.

*À partir de 16$

BONUS

Jusqu’au 20 mars, rendez-vous à toutes les succursales Tommy Café, pour donner au suivant. En effet, les clients sont invités à participer à l’initiative « porte-bonheur » d’une personne. Cette Saint-Patrick sera donc soulignée sous le signe de la bonne fortune de trois manières différentes. D’abord, en attendant en ligne, achetez un latté Lucky Charms pour la personne derrière vous. Les baristas seront heureux de le donner au prochain client en file. Aussi, commandez un latté Lucky Charms et faites-le livrer à quelqu’un que vous aimez ou finalement achetez un latté Lucky Charms et offrez-le à quelqu’un dans le besoin. Une chose est sûre : ce latte fera certainement chaud au cœur!

À 6,50$

