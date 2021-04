Un magnifique condo de style scandinave à vendre sur le Plateau pour 499 000$

Cette propriété du Plateau-Mont-Royal risque de se vendre très rapidement avec le marché actuel (si ce n’est pas déjà fait!).

Le condo situé devant le magnifique parc Baldwin a été entièrement rénové en 2018 par Le Pierre Rénovation, un entrepreneur reconnu.

Tout a été refait : planchers et plafond remis à niveau, isolation et insonorisation, plomberie, électricité, etc.

La cuisine et la salle de bain ont été également refaites avec des matériaux haut de gamme. Les deux espaces ont des planchers chauffants et du mobilier d’ébénisterie sur mesure.

La propriété offre une chambre fermée ainsi qu’un espace fermé qui peut servir de bureau ou petite chambre supplémentaire.

L’espace de près de 900 pieds carrés est lumineux et respire.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'enseble de ce magnifique condo du Plateau-Mont-Royal!

Ceux qui aiment le style de design scandinave tomberont en amour avec ce condo montréalais.

La propriété est à vendre par Marie-Claude Palassion de ENGEL & VÖLKERS.

