Montréal : 15 activités à faire en zone rouge quand il pleut

Ce ne sont pas les idées d’activités «pas plates» à faire à Montréal quand il pleut qui manquent en temps normal.

Par contre, avec les mesures sanitaires qui s’appliquent en zone rouge, on ne peut pas aller jouer à des jeux entre amis au Randolph, faire de l’escalade au centre Horizon Roc ou encore passer l’après-midi à papoter au Café Céramic.

Il faut donc faire preuve d’un peu d’originalité et trouver d’autres idées covid-friendly pour passer du bon temps malgré la température de bouette.

Voici 15 activités à faire en zone rouge à Montréal quand il pleut dehors :

1. Aller voir un film au cinéma Beaubien

Les cinémas ont le droit de vous accueillir, alors profitez-en et réserver votre place au Cinéma Beaubien pour aller visionnez l’un des excellents films à l’affiche!

2. Faire une dégustation de bière de microbrasseries québécoises

Passez une commande de bières sur le site du dépanneur et boutique en ligne Cheers. Si vous le faites avant 16h, l’établissement peut vous livrer le jour même entre 17h et 20h. Si vous habitez à proximité de l’une des succursales sur le Plateau ou dans Pointe-Saint-Charles, enfilez votre imperméable et sortez acheter vos bières!

3. Faire le plein d’histoire au musée Pointe-à-Callière

Le musée Pointe-à-Callière a toujours des expositions hyper intéressantes pour s’instruire davantage sur l’histoire de notre belle métropole. Il est même possible d’y admirer les vestiges du fort de Ville-Marie trouvés pendant les différentes campagnes de fouilles archéologiques menées par le Musée, de 2002 à 2015.

4. Aller faire le plein de lecture dans une librairie indépendante

Si plusieurs jours de pluie sont annoncés, aller à votre librairie indépendante préférée pour faire le plein de livres québécois. La librairie Paulines sur la promenade Masson, L'Euguélionne dans le Village, le Renard Perché sur la promenade Ontario ou encore la Librairie de Verdun, les libraires de ces établissements sauront vous conseiller.

• À lire aussi: 5 librairies indépendantes et «pas comme les autres» où acheter vos livres

5. Se faire livrer un cornet de crème glacée

Qui a dit que les cornets de crème glacée étaient réservés aux belles journées ensoleillées? Il est en effet possible de se commander un cornet via les applications de livraison alors il faut en profiter! Des établissements comme La Diperie, Chocolats Favoris et Dairy Queen se trouvent sur les applications de livraison.

6. Patiner à l’Atrium Le 1000

Il est possible de patiner sur la glace intérieure de l’Atrium Le 1000 toute l’année! Ne rangez donc pas vos patins trop loin et dès qu’il annonce moins beau, réservez votre place par téléphone au 514 395-0555. Pendant la pandémie les places sont limitées et doivent être réservées. Un billet d’entrée donne accès à une plage horaire prédéterminée de 90 minutes.

7. Se payer un soin au spa

Oui, les saunas, bains vapeur et salles de détentes intérieures des spas sont fermés et l’expérience thermale n’est pas idéal quand il pleut des cordes, mais rien de vous empêche de réserver un soin beauté ou de massothérapie pour vous offrir un moment de détente lors d’un jour de pluie!

8. Parcourir La forêt tropicale du Biodôme de Montréal

Pour avoir chaud et vous sentir comme au Costa Rica, c’est bien sûr vers la forêt tropicale du Biodôme de Montréal qu’il faut vous diriger. Là, vous pourrez essayer de repérer un paresseux (on vous conseille de regarder au plafond!), vous émerveiller devant des perroquets et même admirer des capybaras (!), le tout entouré de plantes exotiques. Réservez votre place avant de vous rendre.

9. Admirer des œuvres au MAC

Le Musée d’art contemporain de Montréal est toujours prêt à vous recevoir pour vous faire découvrir les plus belles œuvres d’art contemporain exposées entre ses murs. Comme tous les établissements dans ce genre, il est important de réserver une plage horaire avant de vous déplacer.

10. S’offrir un staycation dans un hôtel

Si vous êtes vraiment tannés d’être pris entre vos quatre murs et que la pluie vous empêche de profiter de l’extérieur, réservez une nuit (ou deux) dans un hôtel de Montréal. Même si vous risquez de passer votre temps à l’intérieur, vous le ferez dans un autre lieu «cozy» et vous pourrez profiter du service aux chambres!

11. Commander un Raclette Bowl pour un maximum de réconfort

L'entreprise Raclette entre amis livre des «bol raclette» à Montréal. Si vous ne connaissez pas encore cette tendance culinaire du moment, les bols raclettes sont en fait tous les ingrédients d'une raclette réunis nappée de fromage fondant sur le dessus. Ça se déguste donc plus rapidement et simplement qu'une raclette traditionnelle. C’est le repas parfait pour se réconforter un jour de pluie!

12. Aller faire des longueurs à la piscine du quartier

Si vous avez besoin de bouger, les piscines municipales intérieures sont ouvertes en zone rouge et il est possible d’y pratiquer la natation libre en corridor. Vous n’avez qu’à respecter un deux mètres de distance en tout temps avec les gens qui n’habitent pas la même adresse que vous.

13. Découvrir les expositions du Centre Phi

Le Centre Phi a le don d’en mettre plein la vue à ses visiteurs avec sa programmation toujours originale et étonnante. Impossible de s’ennuyer en visitant le Centre phi!

14. Se faire une soirée resto aux chandelles à la maison

Mettez la table, allumez les chandelles, débouchez la bonne bouteille de vin et commandez un repas de votre restaurant montréalais préféré. Les jours de pluie sont faits pour se rapprocher entre amoureux!

15. Prendre une marche sous la pluie

Rien ne vous empêche d’enfiler vos bottes de pluie, votre imperméable et partir à la découverte de votre quartier sous la pluie! Après tout, on est pas fait en chocolat!

Ne manquez pas nos drnières vidéos!

s

s