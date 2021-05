Il y aura de nouveaux vols directs vers Hawaï cet hiver

Croisez les doigts pour que les voyages internationaux puisse reprendre bientôt: Air Canada proposera de nouveaux vols sans escale vers Honolulu à compter du mois de décembre prochain!

La compagnie aérienne a annoncé mercredi de nouvelles liaisons sans escale pour différentes villes d'Hawaï, cet hiver, au départ de Montréal, de Toronto et de Calgary.

Pour Montréal, ce sera un nouveau service sans escale vers Honolulu, la fameuse capitale de l'archipel, et il sera mis en place dès le 12 décembre 2021.

Les réservations sont déjà possibles, et on trouve actuellement des vols autour de 300 $ (l'aller) pour certaines dates!

Les voyageurs pourront aussi faire Toronto-Maui et Calgary-Honolulu sans escale à compter du 18 décembre. Ces nouvelles liaisons s'ajoutent à celles qui étaient déjà en place au départ de Toronto, Calgary et Vancouver et qui reprendront aussi dans les prochains mois.

Réservations déjà ouvertes; voyages toujours non recommandés

Pour ce qui est des réservations, la compagnie précise que «la nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés».

Cette dernière peut offrir un remboursement, un bon de voyage ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels s'ajoute une bonification de 65 % si Air Canada devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

Pour le moment, les voyages internationaux sont encore déconseillés par le gouvernement du Canada. Les voyageurs qui rentrent au pays (même vaccinés) doivent passer un test de dépistage à l'arrivée, attendre le résultat à un hôtel réservé à leurs frais et compléter une quarantaine de 14 jours. Les détails sont ici.

À voir comment cela évoluera au fil de mois à venir!

