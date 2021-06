Backbone : un nouveau centre d’escalade au cœur d’un projet immobilier COOL ouvrira ses portes près de Val-David

Bonne nouvelle pour les amateurs de grimpe puisque le centre d’escalade Backbone situé à Bromont ouvrira une seconde succursale dans les Laurentides, près de Val-David.

L’établissement qui se veut un endroit inclusif où faire de l’escalade tout en s’amusant et ayant un coin café projette d’ouvrir sa seconde adresse à l’été 2022.

Toutefois ce deuxième Backbone sera bien différent du premier puisqu’il devrait se retrouver au cœur d’un projet immobilier multilogements destinés aux jeunes.

«Les jeunes professionnels, parents et leaders d'aujourd'hui ont d'autres besoins, goûts et attentes quand vient le temps de choisir un lieu de vie. Pensons aux tinyhouse, au vanlife, etc. Nos espaces n'ont plus besoin d'être gigantesques, on les aime surtout pratiques et proches de plein d'activités flyées. Less space, more life!» nous expliquait Frédérique Marseille, propriétaire de Backbone.

Les futurs habitants de ce complexe immobilier pourront donc profiter d’un espace de vie intelligent, lumineux et surtout «pas plate»!

En plus d’un accès VIP à un centre d’escalade en tout temps, il y aura un spa, un sauna, un espace de coworking et plus encore.

Pas de panique, si vous ne prévoyez pas déménagez dans les Laurentides puisque le centre d’escalade sera tout de même accessible à tous!

Pour le moment, peu de photos du projet ont été dévoilées, sauf cette photo 3D :

En attendant l’ouverture du Backbone 2, vous pouvez toujours aller pratiquer vos talents d’escalade au Backbone de Bromont!

100 rue du Rubis, Bromont

