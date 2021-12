Pantone dévoile LA couleur de l’année 2022

Ça y est! Les spécialistes chez Pantone se sont finalement prononcés concernant la couleur de l’année 2022.

Tous les ans, cette annonce est très attendue par les mordus de tendances oeuvrant dans le domaine du design d’intérieur, de la mode et de l’art en général.

Pour 2022, c’est le PANTONE 17-3938 Very Peri qui remporte les grands honneurs.

PANTONE 17-3938 Very Peri est en fait une toute nouvelle couleur issue du mélange d’un bleu auquel les experts Pantone Color Institute ont décidé d’ajouter une touche de rouge vivifiante. Le résultat? Un bleu pervenche qui inspire la créativité.

C’est les changements actuellement observés en société qui ont inspiré les experts à sortir du cadre et à mélanger deux couleurs pour créer LA couleur de l’année 2022 Pantone. «Very Peri illustre la fusion de la vie moderne et la façon dont les tendances de couleurs dans le monde numérique se manifestent dans le monde physique et vice versa» peut-on lire sur le site de l’entreprise.

On doit dire qu’on préfère nettement cette couleur à celles de 2021 : Illuminating et Ultimate Gray. Mais comme les teintes de violet et de lavande sont déjà à la mode depuis quelques mois déjà, on doit avouer que la surprise n’est pas énorme cette année.

Le fabricant de peinture Benjamin Moore de son côté avait annoncé une couleur encore moins surprenante pour sa couleur de l'année en octobre dernier. Il s'agissait en fait d'un vert sauge nommé Vert Ombré CC-550.

