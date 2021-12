Il existe un bar à champagne éphémère caché dans un hôtel montréalais

Qui dit temps des Fêtes dit festivités et qui dit festivités dit champagne!

Le chic hôtel W Montréal, complètement métamorphosé, accueille pour un temps limité un nouveau bar à champagne intimiste et hyper «instagrammable»!

Cachée dans les vestiges du lobby de l’hôtel, on découvre une pièce vitrée appelée le Champagne Box, exclusivement consacrée à la dégustation de champagne.

On peut y accueillir jusqu’à six personnes, ce qui est parfait pour une expérience effervescente totalement privée et intime : très COVID proof!

En outre, le design des lieux nous rappelle un boudoir français avec ses banquettes de velours, sa tapisserie dorée, ses plafonds illuminés et ses accessoires de déco aux couleurs rouges, roses et aux motifs tigrés. Le souci du détail est impressionnant!

En partenariat avec la maison de champagne française sous le thème « Prêt à célébrer », l’hôtel W Montréal propose ainsi deux expériences de luxe, où il est possible de déguster et savourer trois des fameuses cuvées de Moët & Chandon.

De plus, un distributeur à mini bouteilles de champagne s’ajoute au décor du lobby de l’hôtel.

À noter que l’expérience est offerte gratuitement aux visiteurs des suites WOW et EWOW. Sinon il vous en coûtera 95$ par personnes (avant taxes et service) pour vivre l'expérience intime et exclusive du Champagne Box. Les réservations sont obligatoires. Six plages horaires sont ouvertes par soir jusqu'au 26 février 2022.

Champagne Box au W Montréal

Jusqu'au 22 février 2022

Réservez votre expérience ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s