Le gin.ette: un gin hommage à Ginette Reno par une Spiritueux Raynault

Les Spiritueux Raynault a visé bien haut pour son tout premier produit. La jeune compagnie a en fait collaboré avec la distillerie Les Subversifs / Lat45 pour lancé le gin.ette, un spiritueux à l’image et en hommage à la grande dame de la chanson québécoise, Ginette Reno.

Le gin•ette, est un dry gin avec des notes de cardamome, d’agrumes, de citronnelle et de camomille, l’une des infusions préférées de Ginette Reno. Une illustration de l’interprète de «Un peu plus haut» décore parfaitement la bouteille. Le gin.ette est un gin légèrement agrumé et souple, idéal simplement accompagné de tonic ou en dry martini, mais aussi parfait pour divers cocktails plus élaborés.

Ginette Reno elle-même en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux dans une publication qui décrit son implication dans le projet.

Lors de son lancement le 9 décembre dernier, 100 bouteilles ont été autographiées par l’artiste, de façon aléatoire, exclusivement lors des commandes en ligne sur SAQ.com. La bouteille de 750 ml se détaille à 48$.

Le gin.ette fera sont entrée officiellement sur les tablettes de la SAQ au cours de 2022.

