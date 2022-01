Chez Boulay lance un menu de beignes sucrés-salés complètement décadents

Chez Boulay bistro boréal offre une nouveauté décadente : Des beignes gourmands et surprenants pour emporter ou prêts à être livrés directement à votre porte.

Le concept Tout beigne n’est pas destiné qu’aux dents sucrées, vous pouvez déguster des produits locaux dans des plats qui sortent de l’ordinaire avec des beignes gourmets salés du menu.

On y retrouve le beigne farci au boudin de Chez Boulay, le beigne sandwich au poulet frit et fromage en grains, le favori jusqu'à présent, ou encore à la joue de bœuf croustillante.

Vous pourriez souper aux beignes avec le beignet aux crevettes nordiques, celui à l’omble fumé au gin et pour les amateurs de fromage, le beigne farci au fromage fondu de Charlevoix et son saucisson bio. Un lunch atypique parfait à accompagner d’un casseau de frites.

Évidemment, les amateurs de desserts sont aussi servis avec les beignes gourmets sucrés. Le classique au miel est fait à partir de miel cultivé sur le toit du restaurant, il n’y a pas plus ‘’aliment local’’ que ça.

Salivez devant le crémeux chocolat et nougatine de cèpe, le praliné crème de courge et mélilot ou le farci à la camerise de l’île d’Orléans et sapin baumier. Les plus aventureux goûteront certainement le beigne farci à l’érable, foie gras et canneberge. Soyons francs, on veut tous les essayer.

Le menu Chez Boulay Tout beigne présente le beigne sous toutes ses formes et toujours de manière gourmande et fait avec amour.

L’offre Tout beigne est disponible du jeudi au dimanche de 17h à 21h. Disponibles en livraison avec Doordash ou à emporter, de préférence en faisant une commande à l’avance.

Chez Boulay - Bistro boréal

1110, rue Saint-Jean, Québec

