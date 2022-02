Saint-Valentin: 18 restos de Québec qui offrent un menu spécial en salle où pour emporter

Les restaurants rouvrent petit à petit et déjà c’est le temps de penser au souper en tête-à-tête pour une Saint-Valentin réussie.

L'amour peut donc être célébré au restaurant ou à la maison grâce à ces 18 restaurants qui offrent un menu sur place ou pour emporter. Options végétariennes, sushis, gastronomie, les choix sont nombreux pour ceux qui désirent atteindre l’extase à chaque bouchée dans ces menus à partager.

Voici 18 restos de Québec qui offrent un menu Saint-Valentin à déguster en salle où la maison:

La boîte Saint-Valentin pour deux personnes du Cloché penché saura vous surprendre avec le tartare, nougat de foie gras, arancini et bien plus. Une soirée en tête-à-tête à cette table saura aussi plaire à votre douce moitié. De plus, accordez le repas avec une bonne bouteille de vin selon la suggestion du serveur, en collaboration avec Boire Québec.

203 Rue Saint-Joseph Est Québec

Le coffret Saint-Valentin du Bistro Évolution Traiteur de Saint-Romuald réunie de la pieuvre en escabèche, un pavé de saumon fumé, un ravioli maison à la joue de boeuf et bien d'autres plats à faire saliver.

1190-B Rue de Courchevel suite 102, Lévis

Le savoir-faire et la créativité des grands chefs des Botanistes sont encore une fois mis de l'avant dans un menu à 6 plats pour deux personnes. De l'amuse-bouche au dessert, les produits du terroir sont à l'honneur.

2010 Avenue Jules-Vernes, Cap-Rouge

Les boîtes gourmandes du Quarante 7 sont devenus des incontournables lorsqu'on pense gastronomie pour emporter. Les découvertes sont exceptionnelles. En salle à manger aussi, vous serez surpris.

333 Rue Jacques-Parizeau, Québec

Le resto du Complexe Capitale Hélicoptère est un secret encore bien gardé de Québec. Le surf and turf lune de miel, le canard boucané ou encore la fusion de macarons du menu 5 services pour deux personnes pourront vous révéler des saveurs insoupçonnées.

1688, Route de l’Aéroport Québec

On ne se trompe pas avec des sushis pour séduire par le ventre à la Saint-Valentin. Le Nihon Sushi Bar promet une soirée réussie avec des sushis frais aux saveurs délicates. Sur place avec dessert inclus, ou à emporter.

1971 Rue de Bergerville, Québec

Menu alléchant, endroit intime dans la Marina de Lévis au bord du Fleuve, le restaurant Les Flibustiers offre une boite Saint-Valentin avec wapiti, risotto homard et crevette et bien plus à partager. Commandez directement de leur page Facebook.

4685, Rue Saint-Laurent Lévis

La boîte d'amour concoctée par Geneviève Everell et son équipe déborde, d'amour! Les fameux cornicochons, un tartare spécial pour l'occasion et bien d'autres bouchées attendent les amateurs de sushis.

10 Boul René-Lévesque O, Québec

La Boulangerie Paillard a préparé un menu réconfortant et goûteux pour la fête des amoureux avec une soupe à l'oignon, un feuilleté de boeuf bourguignon, des légumes délicieusement apprêtés et encore plus. Un menu qui a de quoi réchauffer les coeurs.

1097, rue Saint-Jean, Québec, 811, route Jean-Gauvin, Québec et 4141, boulevard de l’Auvergne, Québec

Le chef du restaurant Champlain connaît le chemin vers le coeur en passant par les goûts et l'expérience. Menu offert pour emporter ou encore pour une soirée romantique au Château. De plus cette année, pour chaque menu de Saint-Valentin acheté, 10$ iront à la Fondation En Coeur,

1 rue des Carrières Québec

Nicky Sushi présente le fruit d'une collaboration locale avec des entreprises de la région dans un menu aphrodisiaque. Au choix, un menu 5 services en salle à manger, menu 15 services à l'unique Rivière à sushi au Québec, menu 4 services pour emporter dans le confort de chez soi ou encore menu à volonté spécial Saint-Valentin. Il y a de quoi satisfaire les passionnés et les amateurs.

311 Chemin de la Canardière, Québec et 197 Rue Racine, Québec

Le Groupe Resto plaisir et ses restaurants sont des destinations sûres pour que les papilles soient satisfaites et leur boite repas À Table Chez Soi est tout aussi alléchante. La boîte est disponible en cueillette ou en livraison.

Courtoisie

Un menu 4 services avec tataki de boeuf, crevettes, Wellington de joue de boeuf et bien plus à découvrir à deux. La salle à manger vous accueille aussi pour la fête de l'amour.

3135, Chemin Saint-Louis Québec

Avec la thématique Chic, on couche les enfants de bonne heure, vous pouvez vous attendre à un menu qui vous mènera au septième ciel gastronomique. Un menu dégustation avec tartare végé, au thon, une crème brûlée de foie gras et fleur de sel et bien plus à découvrir grâce au Côte-à-Côte resto et traiteur.

751, Boul Louis-XIV Québec pour le traiteur et 32 Rue du Marché-Champlain, Québec pour le restaurant

En menu pour emporter ou en restaurant, l'amour est dans l'air avec les produits du Québec qui sont apprêtés à la sauce unique de l'équipe du Restaurant de l'Auberge Saint-Antoine. Le menu pour emporter est de 4 services et le menu en restaurant en comprend 5.

10, rue Saint-Antoine Québec

Nina Pizza Napolitaine offre cette année un menu alléchant à s'offrir ou à partager. Une entrée est proposée par menu, des pizzas, un vin d'accompagnement et un carré au citron et chantilly chocolat blanc pour la note sucrée. En solo ou à deux, vous méritez une délicieuse soirée.

410 Rue Saint-Anselme, Québec et 764 Rue Saint-Jean, Québec

L'intimiste est un restaurant à essayer au moins une fois dans sa vie. Pourquoi pas à la Saint-Valentin avec leur menu pensé spécialement pour l'occasion? Choix d'entrées, une soupe, un granité, choix de plat principal et dessert de la pâtissière vous attendent dans le Vieux Lévis.

35 Avenue Bégin, Lévis

Le Conti caffe et le Continental seront ouverts pour vous accueillir à la Saint-Valentin. Vous pouvez aussi choisir d'amener le restaurant à la maison avec le choix de 3 boites pour 1 personne. Dégustez la boite «Spécial du Continental», la «Saumon mousseline de la mer» ou encore la «Boeuf Wellington». Pour se gâter seul ou en duo.

26 Rue Saint Louis, Québec

