20 activités parfaites pour les célibataires qui ont soif de sorties

Célibataires, soyez sans peine ce mois-ci.

Si, comme plusieurs, vous êtes en mal de sorties ces temps-ci, sachez que de nombreuses options s’offrent à vous.

En février, accordez-vous une date, et sortez (enfin) de la maison!

Voici 20 activités pour les célibataires qui ont soif de sorties:

1. Joindre un club de course

Si vous n’en pouvez plus de l’isolement, chaussez vos souliers de course et joignez-vous à un club de course. Ils sont nombreux à créer des rendez-vous hebdomadaires à Montréal et ailleurs. On a d’ailleurs un faible pour le 6AM Club qui s’associe à un café afin d’offrir un après-course caféinée.

2. Aller voir un film au cinéma

À partir du 7 février, les salles de cinéma pourront rouvrir. Plusieurs ciné-clubs tapissent la ville. Alors qu’ils s’amusent à diffuser les meilleurs films de répertoire québécois et internationaux, plusieurs de ces clubs offrent des cercles de discussion après le visionnement. C’est une manière efficace de briser l’ennui et de profiter de conversations enrichissantes cet hiver.

3. Faire des trouvailles dans un marché public

Pour trouver des produits frais à la fruiterie, à la poissonnerie, à la boulangerie et à la boucherie, un seul arrêt suffit: le marché public. C’est l’endroit idéal pour faire des trouvailles, s’inspirer dans la cuisine et connecter avec les marchands.

4. S’offrir un bon café

Une marche vers votre café favori peut faire un bien fou au moral. Le café Nous Sommes Café sur le plateau possède les plus mignons contenants pour emporter. Vive le #selflove.

Une balade dans le Vieux-Montréal en solo vous donne toutes les bonnes raisons de vous arrêter afin de photographier comme bon vous semble. Pour une journée zéro stress, dirigez-vous dans ce lieu absolument féérique de Montréal.

Le patinage en forêt à la côte cet hiver. Si vous êtes incapable de trouver une date commune pour aller patiner avec vos amis, allez-y par vous-même. Bien sûr, assurez-vous de boire un chocolat chaud en fin de parcours. Une journée parfaite est en vue.

Il est impossible de demeurer indifférent devant les beautés qui inondent les boutiques du Mile-End. Designers, artistes et artisans montréalais sont souvent mis de l’avant. Votre maison vous en remerciera.

Cette activité gratuite promet de vous faire un bien fou. Reconnecter en nature cet hiver, est une option accessible et très agréable. Voici des sentiers qui valent la peine d’être découverts.

9. Manger des gnocchis à 5$

Malgré l’engouement autour de ce spot du Mile-End, les gnocchis du comptoir Drogheria Fine: Gnocchi della Nonna est un incontournable. Ces pâtes à base de patate se dégustent bien en sillonnant les belles rues de ce quartier de Montréal en tout réconfort.

68, rue Fairmount, Montréal

Les cours des STUDIOS des Grands Ballets canadiens s’adressent à tous et permettent de danser en compagnie des meilleurs danseurs du Québec. Les cours sont disponibles en ligne pour l’instant. En savoir plus.

Sortir de la ville peut faire un bien fou. Offrez-vous un tout petit dépaysement en essayant un de ces 6 délicieux cafés des Laurentides. Vous ne serez pas déçus.

Le restaurant Jun I fournit un ensemble «Témaki» afin de fabriquer ses propres makis à la maison. Les ensembles viennent en format pour deux ou quatre personnes. Vous pouvez donc inviter vos amis célibataires afin de passer une soirée à confectionner de délicieux sushis. Pour commander, c’est ici.

Profitez d’une soirée pour retrouver le répertoire d’un artiste que vous aimez grâce à ces concerts donnés à la lueur des bougies. Ce mois-ci, un hommage à Taylor Swift, Elton John, Coldplay et de Bach aux Beatles figurent sur la programmation. En savoir plus.

14. Faire une virée shopping au centre-ville

Pour avoir l’esprit tranquille et magasiner à son rythme, faire des emplettes en solo n’est pas une si mauvaise idée. À essayer ce mois-ci!

15. Pratiquer du yoga en plein air

Plusieurs cours de yoga dans la neige sont organisés dans de nombreux parcs de Montréal et les alentours. Préparez-vous à faire la paix avec l’hiver (et peut-être faire de nouvelles rencontres). Namasté!

16. Visiter une exposition

Aller au musée en solo est plus qu’acceptable. Vous pourrez y aller à votre rythme, choisir votre itinéraire et peut-être rencontrer l’âme sœur. C’est quand même assez romantique, merci!

S’offrir un moment de détente en février vous fera un bien fou. D’ailleurs, le salon Hair Shop à Rosemère tient une promotion parfaite pour les infirmières en février. Pendant le mois de février, les travailleurs de la santé pourront recevoir un facial complet au coût de 99$ au lieu de 150$ et un traitement capillaire gratuit qui est d’une valeur de 40$. Ça en vaut la peine! En savoir plus.

18. S’inviter au restaurant

Il n’y a aucune honte à s’attabler en solo au restaurant. Vous n’aurez aucun compromis à faire en choisissant le restaurant de votre choix. Gâtez-vous.

19. Rénover une partie de son appartement

Peut-être qu’exécuter une transformation dans votre chez-soi vous fera un bien fou ce mois-ci. Voici les tendances déco qui primeront en 2022.

20. Faites un gâteau digne d’Instagram, et mangez-le

Juste parce que vous le pouvez! Plaisir garanti! #selfcare

