18 entreprises gourmandes «black owned» qui font voyager

En plein cœur du Mois de l’histoire des Noirs, Montréal et ses environs connaît une effervescence des entreprises «black owned» et plusieurs de ces entrepreneurs se démarquent entre autres dans le milieu de l'alimentation, de la restaurantion et du service de traiteur.

Voici donc 18 entreprises foodie #blackowned pour vous faire voyager:

Les traiteurs

Durant la pandémie, le chef Jean Rony nous a divertis et fait saliver avec ses ateliers de cuisine en ligne. Copropriétaire du traiteur 3 Couteaux, le passionné de cuisine a même partagé l’écran aux côtés de Marilou de Trois fois par jour. Il est aussi au petit écran sur les ondes de Zeste et ambassadeur d’IGA. Chef à domicile, il prépare ses plats et ses bouchés sur-mesure pour tous types d’événements.

L’Atelier et traiteur Duo de chef réunit 4 chefs et cuisiniers diplômés : Chef Ray, Chef Karlito, Chef Don et Chef Dreezy. Ensemble, ils proposent une cuisine urbaine qui s’inspire de la cuisine caribéenne et partagent leurs astuces au gré de leurs ateliers privés. Passant de la poutine au griot, au poulet à la jerk, aux ribs et aux assiettes de riz et de macaroni et fromage, tout y est délicieux.

12545, Avenue Fernand-Gauthier, Montréal

Deeclicious Bistro Traiteur présente une cuisine de fusion urbaine qui marie une cuisine de bistro et la cuisine des Antilles. Différents menus pour différentes occasions sont disponibles : menu hors-d’œuvre, menu boîte à lunch, menu buffet chaud et le menu brunch. Il est possible de commander ou de demander le service d’un chef à domicile.

Le mot « tafia » en créole veut dire alcool! Le mixologue professionnel Dimitri a lancé son entreprise de service de bartending Tafia Nation. Pour des occasions spéciales ou des événements corporatifs, il se déplace et offre un service sur-mesure. On aime d’ailleurs découvrir ses créations de cocktails exotiques.

À Laval, s’est installé l’année dernière le nouveau comptoir du Signé C Bistro Traiteur. Il est possible de se rendre sur place et de commander des repas prêt-à-manger comme les salades-repas, des sandwichs, des plats de pâtes, des viandes, des fruits de mer et des accompagnements. Les clients raffolent des pattes de crabes et des homards grillés.

1674 Boulevard des Laurentides, Vimont, Laval

Chef oui Chef est l’entreprise de Joël Ntambue. Ce chef à domicile d’origine congolaise est appelé partout en ville pour tous types d’événements : 5 à 7, mariages, baptême, fêtes d’anniversaire, soirées caritatives ou corporatives. Vous pouvez également faire appel à ses services pour un dîner d’amoureux ou entre amis. Réservez vite, car ses disponibilités s’envolent comme de petits pains chauds.

Vous aimez le poulet frit? Si oui, le Chef Jason BP concocte l’un des meilleurs en ville. Doté de sa recette secrète, ce poulet est si tendre à l’intérieur et si croustillant à l’extérieur. Jason a développé aussi une sauce au miel épicé qui s’apprête vraiment bien aux morceaux de poulet croustillant. On adore également la salade de chou et le décadent mac’n’cheese.

Pour un brunch ou un souper aux couleurs antillaises qui ne laisse personne sur sa faim, faites appel au chef Jeremy. Le cordon d’origine haïtienne est un passionné de l’art culinaire, mais surtout des plats de la cuisine haïtienne. Au confort de chez soi, les Antilles se déplacent pour une expérience gastronomique unique.

À Montréal-Nord, le traiteur Sophia Services Traiteur vous attend pour en mettre plein la vue à vos invités! Sa spécialité est en effet les montages de buffet avec ses bouchées et particulièrement sa table de fruits majestueuse! Sophia offre également des boîtes de prêt-à-manger aux saveurs de la gastronomie haïtienne.

4766 Boulevard Gouin Est Montréal-Nord

Avez-vous déjà goûté à un moelleux gâteau au rhum? Si la réponse est non, découvrez ce produit grâce à la pâtisserie en ligne Bayard Gâteaux. Vous pouvez aussi succomber aux autres créations sucrées de la propriétaire Frénie, qui prépare aussi des gâteaux sculpturaux et branchés pour toutes les occasions spéciales : mariage, première communion, anniversaires...

Produits gourmands

Les marinades, sauces piquantes et condiments épicés de PHAFO donneront de la couleur et du goût à vos recettes. Inspirés de la cuisine haïtienne et fabriqués au Québec, ces produits élaborés par Dimitri Jules sont une incursion dans la gastronomie des Caraïbes.

Disponibles dans plusieurs points de vente à Montréal

Au rayon des liqueurs à la SAQ, vous pouvez découvrir LS Cream, qui s’inspire de la kremas, boisson emblématique haïtienne. L’homme d’affaires Stevens Charles a concocté un mélange unique de crème fraîche et d'épices de l'île, qui est d’ailleurs sans gluten et kasher. Ce spiritueux riche est à déguster sur glace ou en cocktail.

Disponible à certaines succursales de la SAQ et en ligne à www.creamls.com

Le jeune entrepreneur d’origine haïtienne Freddy Lloyd Louissant a lancé une gamme d’épices haïtiennes nommée WOUUSHH!, qui comprend le fameux pikliz traditionnel, un condiment couramment utilisé pour rehausser la saveur des repas. Il s’agit d’un mélange de chou et d’épices qui accompagnent bien toutes les viandes et les poissons).

Le mot manba, qui vient du créole, signifie « beurre d’arachide ». C’est donc sans surprise que la compagnie Manba, cofondée par Stanley Dumornay, offre des pots de beurre d’arachide conçu selon une recette traditionnelle haïtienne. Faits au Québec, ces beurres de noix végétariens, kasher et sans gluten n'incluent ni huiles ni agents de conservation, et sont composés uniquement d’ingrédients naturels et biologiques. Du bonheur sur vos tartines!

Disponible chez plusieurs détaillants et en ligne.

Lindsay Brun, pâtissière et fondatrice de la pâtisserie Sucre Brun, est non seulement la référence en matière de gâteaux d’occasion mais elle a également lancé sa collection de produits gourmands : mélange à pancakes et à biscuits, une marinade d’olives, des confitures exotiques et ses gelées au bleuet ou poivrons qui accompagnent merveilleusement les plateaux de charcuteries et de fromages.

« Pozay » veut dire du créole relaxer ou chiller! Ce prêt-à-boire alcoolisé que l’on retrouve dans les différentes épiceries est un hymne aux parfums des Caraïbes. Avec un pourcentage de 5,4% d’alcool, cette boisson vous transporte directement sur les plages exotiques. Les saveurs disponibles sont Coco-Lime ou Goyave-Mangue.

La chocolaterie locale et végane Amango Cacao présente des chocolats sans lait. Le couple Gogbeu et Lydie a commencé leur aventure chocolatée en Côte d’Ivoire et est désormais installé à Montréal. Le duo fabrique leur chocolat à partir de grains de cacao de la Côte d’Ivoire et de la Tanzanie. Les produits sont variés : boîte de chocolats, tablettes, beurre de cajou et chocolat noir et poudre de cacao.

3775 Rue Masson, Montréal

Attention à tous les connaisseurs de café! L’entreprise Les 3 Gourmets est une marque de café qui livre des grains de Haïti, un pays producteur de café, qui gagne à être connu. Réveillez-vous au goût de Thiotte Tradition pour un café riche et corsé ou de Royal Noir pour un café crémeux et plus doux.

