Mitch Deli a déménagé ses succulents sandwichs sur la rue Beaubien

C’est sur la rue Beaubien Est, entre la 2e et 3e avenue, que le populaire comptoir Mitch Deli a déménagé ses pénates au cours des dernières semaines.

En effet, le chef propriétaire Maxime Gagné a combiné ses deux projets, Mitch Deli et Les délices de Francine, dans un même local.

Les clients peuvent donc au même endroit se procurer les incroyables sandwichs gourmands qui font la réputation du Mitch Deli depuis quelques années maintenant, ou bien les plats plus réconfortants inspirés de la cuisine de la maman du chef.

Des vins nature et des bières de la microbrasserie Messorem – où Mitch Deli signe le menu – sont également offerts pour accompagner votre repas. Repas que vous pouvez manger sur place, prendre à emporter à la maison, où à déguster sur la table à pique-nique installée à l’avant de l'établissement.

Si vous aviez l’habitude de vous rendre au comptoir du Mitch Deli au café et disquaire 180g sur De Lomirier, il faudra maintenant faire un détour un peu plus au nord de l’arrondissement pour se délecter des sandwichs et autres accompagnements sur le menu!

Mitch Deli

2660, rue Beaubien Est, Montréal

