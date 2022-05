Un bar de Montréal organise une soirée pour les VRAIS fans d'Euphoria

Si vous n'aviez toujours pas de plan pour ce vendredi soir, sachez qu'un party sur le thème de la série Euphoria se tiendra au fameux Bar le Ritz.

Réveillez votre Maddy, votre Cassie, votre Jules ou votre Rue intérieure grâce à cet événement organisé par Super Taste. Ce groupe s’amuse à organiser des partys dansants thématiques comme Dua Lipa & Friends, Divas d’Hochelaga et Dance Party 2000 aux quatre coins de la ville.

Devant l’engouement entourant la série Euphoria, Super Taste vous convie à une soirée électrisante où le maquillage extravagant et les brillants seront à l’honneur.

L’ambiance sera chargée de visuels et de chansons cultes de la série ainsi que du meilleur du hip-hop des années 90. Sur le site, les noms de Labrinth, Doja Cat, Beyonce, Billie Eilish, Drake, INXS et bien plus sont mentionnés. Tout porte donc à croire que vous et votre gang serez incapables de quitter le plancher de danse.

Espace inclusif, Bar le Ritz promet une soirée sécuritaire où ça fera du bien de se retrouver entre admirateurs de la série. Pour seulement 13$ plus taxes, vous vivrez une véritable immersion au cœur du meilleur de la série: les costumes, les coiffures, les maquillages iridescents et la musique vibrante.

Des billets sont encore en vente sur le site, mais ils risquent de s’épuiser rapidement. La soirée s’adresse aux 18 ans et plus et débute dès 23 h.

Un party dansant sur le thème de la série Euphoria au Bar le Ritz

79, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

