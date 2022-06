L’accès au métro sera gratuit dans ces sept stations lors des fins de semaine de l'été

La nouvelle est tombée plus tôt aujourd'hui! Voilà que sept stations de métro offriront le transport gratuit pour une bonne partie de l'été.

C'est dans un effort d'aider le centre-ville que la Ville de Montréal met en branle cette initiative.

Les quais des stations de métro Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes et Berri-UQAM seront ainsi ouverts à tous gratuitement. Les usagers qui partent d’une autre station devront toutefois acheter un billet.

La mesure sera en vigueur du 24 juin au 5 septembre prochain. Elle est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Montréal, l’ARTM et la STM.

«Nous mettons en place une mesure inédite pour encourager l’usage du transport collectif au centre-ville, pour y améliorer la mobilité et pour encourager toujours plus de visiteurs et de Montréalais à utiliser le métro», a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.

Avec la panoplie de festivals qui se dérouleront au centre-ville cet été et les incroyables restaurants et terrasses sur un toit qu'on peut y trouver, voilà une raison de plus de profiter de la belle métropole cet été (sans casser sa tirelire).

Profitez-en pour aller voir la magnifique fresque qui occupe l'avenue du Musée ou faire les boutiques sur la rue Sainte-Catherine!

