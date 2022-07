Lara Fabian vend sa sublime maison de Bromont, avec un lac privé, pour 3M$

La chanteuse et directrice de l’Académie de Star Académie, Lara Fabian, a mis sa prestigieuse propriété de Bromont en vente.

Située dans le secteur Val des Irlandais, la maison sise sur un terrain intime de 8 acres.

L’extérieur donne le ton. C’est une maison haut de gamme qui attend les acheteurs.

Le premier coup d’œil de l’intérieur se fait dans l’entrée qui mélange style et fonctionnalité.

Par chance, le magnifique plafond de bois avec poutres se poursuit dans l’ensemble de l’aire ouverte.

La cuisine, la salle à manger et le salon se complètent à merveille.

Le choix des matériaux en fait un espace chaleureux et convivial.

Visiblement, il fait bon cuisiner, recevoir et relaxer dans cet espace.

L’immense solarium 3 saisons vient ajouter une touche de luxe et de fonctionnalité à la maison.

On peut y cuisiner lors des soirées barbecue, profiter des belles journées comme des moins belles et admirer le lac privé et le bel aménagement paysager.

Deux grandes chambres se trouvent au premier étage. Elles se partagent une très belle salle de bain avec bain autoportant et une vanité à lavabo double.

Visionnez la vidéo ci-haut pour une visite complète de la maison de Bromont de Lara Fabian!

Le sous-sol est complètement aménagé.

C’est là qu’on retrouve une salle familiale, deux autres jolies chambres et une deuxième salle de bain avec douche.

Les futurs propriétaires pourront également faire comme Lara et aménager une salle d’entrainement dans un garage indépendant.

Ceux et celles qui aiment beaucoup le décor actuel de la résidence pourront même faire inclure une partie des meubles dans leur offre.

Le prix demandé actuellement est de 2 999 999$. La maison est affichée par la propriétaire via le site DuProprio.

