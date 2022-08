Un condo parfaitement situé à Montréal et pourvu d'une jolie cour arrière à vendre 1 150 000$

Ce condo indivis qui occupe un bas de duplex victorien offre un emplacement parfait pour quelqu’un qui cherche à habiter au cœur de l’action montréalaise.

Anatoli Igolkin

Situés à la croisée du Plateau Mont-Royal, du Mile-End et du quartier McGill, tout près du carré Saint-Louis et du parc du Mont-Royal, les propriétaires ne s’ennuieront pas.

Dès l’entrée, le plancher de terrazzo donne le ton. On comprend que ce bâtiment construit en 1890 a été revu au cours des dernières années et qu'il présente un style moderne aujourd'hui.

Un grand salon accueille la visite et la mène ensuite dans un espace qui sert présentement de bureau aux propriétaires actuels.

Quelques pas plus loin se trouvent la salle à manger ainsi que la cuisine, compacte mais pratique.

La première salle de bain complète cet étage.

La visite se poursuit ensuite au sous-sol, où se trouve un espace boudoir qui mène à trois chambres fermées.

La seconde salle de bain se trouve à ce niveau, tout comme la salle de lavage.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'ensemble des pièces de cette résidence!

En plus des 1643 pieds carrés habitables répartis sur deux étages, les propriétaires profiteront d’une jolie terrasse semi-couverte et privée.

Cette dernière est accessible par le rez-de-chaussée. À l'extérieur, on dispose d'un petit jardin, d'un garage simple isolé et fini en gypse, d'une remise et d'un stationnement dans la ruelle.

Ce condo au potentiel énorme est à vendre par Valérie Cusson, du Groupe Sutton Immobilia. Le prix demandé s’élève à 1 150 000$.

