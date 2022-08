L’un des plus beaux cafés du centre-ville de Montréal offre le café glacé à 2$ ce week-end

Ceux et celles qui sont de passage au centre-ville ce week-end, plus spécifiquement dans le Quartier des spectacles, doivent absolument s’arrêter au Café Constance.

L’établissement de la rue Balmoral offre le café glacé à seulement 2$ le 13 et 14 août, juste pour le fun, au plus grand plaisir de sa clientèle et des curieux.

Si vous ne connaissez pas encore ce magnifique café, qui est en fait le café des Grands Ballets canadiens de Montréal, ce sera l’occasion de le découvrir. Vous serez certainement charmé par l’épatant décor Art déco signé par nul autre que Zébulon Perron.

Le café est ouvert de 10h à 16h les jours de fin de semaine. Ne manquez pas votre chance d’accompagner votre passage au festival Présence Autochtone ou votre séance de magasinage d’un bon café glacé à petits prix.

1430, rue Balmoral, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s