Un condo clé en main à vendre pour 575 000$ près du Marché Jean-Talon

Si vous rêves de pouvoir faire vos emplettes au marché Jean-Talon à pieds, alors ce joli condo clé en main pourrait bien être ce dont vous rêvez.

Courtoisie KW Connexion

La propriété qui se trouve dans un immeuble construit en 1913 propose une belle aire ouverte et lumineuse. On y retrouve un coin salle à manger, une cuisine avec un grand îlot où cuisiner et un salon à aménager selon vos goûts.

Courtoisie KW Connexion

Le condo possède un total de deux chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain avec douche et bain séparés.

Courtoisie KW Connexion

Les futurs acheteurs pourront profiter de deux balcons, un à l’arrière et un autre à l’avant ainsi que d’un espace de stationnement extérieur.

Courtoisie KW Connexion

Le condo se trouve sur une rue tranquille du quartier et à quelques pas d’une foule de commerces!

Courtoisie KW Connexion

Une propriété magnifique à visiter!



C’est Martin Desjardins de KW Connexion qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 575 000$.

Tous les détails ici.

D'autres propriétés à vendre:

s