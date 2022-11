Une maison éclectique et magnifique à vendre pour 519 000$ à Longueuil

Ce charmant jumelé situé dans le Vieux-Longueuil propose un environnement chaleureux et accueillant dès qu’on y met les pieds.

À l’intérieur, vous retrouverez un décor éclectique composé à la fois d’éléments modernes et d’antiquités. Le tout crée une ambiance vivante et colorée où l’on se sent bien instantanément.

Le salon qui donne sur la cuisine est composé d’un joli sofa qui est le point focal de la pièce ainsi qu’un foyer au bois.

Dans le coin cuisine et salle à manger, on peut admirer de belles boiseries d’antan et une touche de modernité à travers les choix de luminaires. Dans cette section de la maison, le plancher y est même chauffant.

La propriété offre un total de deux chambres à coucher de bon format.

La maison possède une seule salle de bain avec un bain sur patte.

Le sous-sol est vaste et propre. Parfait pour y ranger ses décorations des Fêtes ou encore aménager un petit coin bureau.

Dans la cour, on retrouve une belle terrasse et une remise.

La maison construite en 1930 est un bel exemple de conservation puisqu’elle allie parfaitement modernité et antiquité.

Une propriété magnifique à visiter!



C’est Louis Réhaume et Marie-Christine Labelle de Re/Max qui s’occupent de la vente. La propriété est affichée au coût de 519 000$.

Tous les détails ici.

