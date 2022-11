17 établissements gérés par des vedettes québécoises

Saviez-vous que derrière certains restaurants, bars et cafés que vous fréquentez peut-être au Québec se cachent des personnalités d'ici bien connues?



En effet, malgré leur horaire du temps chargé, plusieurs vedettes osent faire le grand saut dans le monde parfois risqué de la restauration, en devenant propriétaire ou associé dans des établissements montréalais, comme des restaurants, mais aussi des bars et des cafés.

Voici 17 restos, bars et cafés gérés par des vedettes québécoises:

1-2. Hà et le Nhâu bar (Francisco Randez)

Francisco Randez est copropriétaire du restaurant Hà, dans le Vieux-Montréal, ainsi que du bar caché qu'il abrite, le Nhâu Bar.



Le fondateur du Cirque du Soleil fait partie des propriétaires du réputé établissement du Vieux-Montréal.





Nicolas Canuel, qu'on a pu voir récemment dans Fugueuse la suite, est aussi copropriétaire du Miss Villeray et cofondateur du Pourvoyeur, le populaire bar à gins.



6. Chez Cheval (Patricia Paquin et Louis-François Marcotte)

En septembre 2020, le couple a ouvert le café Chez Cheval. L’établissement, situé à Saint-Hilaire, a comme mission d’employer de jeunes autistes.



7. Café Bravo (Coeur de Pirate)

Après avoir fait l'acquisition de son ancienne maison de disques, désormais rebaptisée Bravo musique, Béatrice Martin alias Cœur de Pirate a ouvert un lumineux café sur le boulevard Saint-Laurent. On peut y satisfaire notre besoin en caféine, mais aussi y acheter des albums et produits dérivés des différents artistes de Bravo.



L'aventure de Jeff Stinco dans le monde de la restauration a débuté avec le Mangiafoco, duquel il est copropriétaire. Depuis, il s'est aussi impliqué dans plusieurs autres établissements, bars et restaurants. Certains ont fermé depuis, mais d'autres sont toujours ouverts, notamment le bar Philémon et la Drinkerie Ste-Cunégonde.



Alors que certains s'offrent des fleurs, Martin Larocque et sa conjointe ont célébré leurs 10 ans d'amour en ouvrant, ensemble, un café. Maudit Bonheur est situé à Montréal, en plein cœur du quartier Rosemont.

Depuis mars 2022, le chanteur a concrétisé un vieux rêve en ouvrant Le café des bons vivants, à Sainte-Adèle. Entre ses concerts et autres engagements, il s'y trouve le plus souvent possible!



L'endroit est reconnu de manière internationale grâce à son fameux smoked meat, mais aussi grâce à Céline Dion, qui en est une des copropriétaires depuis 2012.



Louis Morissette est l'un des actionnaires de ce populaire restaurant du Plateau Mont-Royal.



Rémi-Pierre Paquin est un des associés du pub Le Trèfle, qui compte deux succursales à Montréal et une à Québec.



Avec ses amis et partenaires, le médaillé olympique est propriétaire de l'Épicerie Marinelli, un charmant café qui vend plusieurs produits italiens.



Au printemps 2019, Martha Wainwright a acquis un immeuble dans le Mile-End, où se trouvait auparavant le restaurant La Petite Maison du chef Danny St-Pierre, pour y ouvrir l'Ursa. L'espace est à la fois un café et une salle de spectacles intime.

