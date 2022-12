Une magnifique maison d’architecte dans Rosemont-La-Petite-Patrie pour 3 179 900 $

Cette maison architecturale d'exception est située dans Rosemont-La-Petite-Patrie, à quelques pas de la Petite Italie et du Marché Jean-Talon.

L’ensemble de l'œuvre est signé par Julie Asselin Architecte à qui on salue le travail. Le design intérieur à également été réalisé par Julie Asselin Architecte en collaboration avec Carolane Castelli. C'est La Brancoli qui s'est chargé de l'aménagement intérieur.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée ainsi qu'une pièce-penderie composé d'une banquette, d'une porte architecturale de chêne et d'un plancher de céramique chauffant. Déjà, la maison impressionne.

Tous les détails de cette propriété ont été pensés afin de répondre aux besoins d'une famille désirant habiter un espace de vie spacieux, fonctionnel et chaleureux.

Tous les meubles et articles de décoration, qui ont été soigneusement choisis afin de s'unir au design, sont compris avec la propriété.

Il y a cinq chambres, trois salles de bain et une salle d’eau dans la propriété.

Un grand corridor mène à l'aire de vie principale. Juste avant, vous tomberez sur une jolie salle d'eau avec un plafond et une porte architecturale en chêne. Cette petite salle d’eau comprend également un plancher de céramique chauffant.

De son côté, l'aire de vie ouverte du rez-de-chaussée contient le salon, la cuisine et la salle à manger. Le tout donne sur la cour arrière. De grandes portes permettent à la lumière de rentrer abondamment.

Le salon inclut un meuble intégré avec un foyer au gaz naturel ainsi qu'une bibliothèque en chêne.

Composée d'armoires de chêne, d'un énorme îlot central en laque, de comptoirs de quartz ainsi que d'un garde-manger caché, la cuisine a tout pour plaire.

La salle à manger et le garage sont séparés par un espace mudroom incluant un placard intégré. Le garage comprend des planchers en époxy et des murs en proslat, et donne la possibilité de ranger vos accessoires comme bon vous semble.

Le rez-de-chaussée est complété par un bureau qui peut facilement servir de chambre à coucher.

Un escalier architectural en chêne mène au deuxième étage.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir toutes les pièces de cette maison WOW!

Au deuxième étage, vous trouverez la chambre principale, qui comprend une pièce-penderie sur mesure, une énorme salle de bain avec plancher chauffant et une douche double!

La terrasse sur le toit, incluant une remise, complète la chambre principale. Le reste de l'étage est composé de deux chambres à coucher ainsi que d'une salle de bain complète.

Au sous-sol, vous trouverez un grand espace ouvert dans lequel vous pourrez aménager une cinquième chambre à coucher, une salle de bain complète et une salle de lavage.

La cour arrière, qui est clôturé, comprend un espace privé et un grand patio.

Éric Théoret de RE/MAX Alliance INC. s’occupe de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 3 179 000$.

