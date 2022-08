Une immense vente de livres à 1$ ou 2$ aura lieu en août à Montréal

Si vous êtes de ceux qui adorent lire et qui considèrent que de feuilleter un livre en mains propres est primordial pour vivre l’expérience au complet, eh bien vous serez heureux d’apprendre qu’une immense vente de livres à prix doux aura lieu ce mois-ci.

L’évènement organisé par Les Amis de BAnQ, en collaboration avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, se déroulera du 24 au 28 août prochain de 10h à 19h30.

Vous y retrouverez près de 40 000 livres et documents audios mis en vente à prix doux. Il vous sera possible de vous procurer des romans, des bandes dessinées, des biographies, de la poésie et plus encore.

C'est donc votre chance d'acheter une foule de vieux bouquins pour donner un nouveau look à votre appartement ou encore pour redécouvrir les classiques de la littérature.

Grande bibliothèque, salle M.425, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

24-28 août à partir de 10h

