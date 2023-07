[PHOTOS] Le Festif! de Baie-Saint-Paul 2023 avec une caméra jetable

La 14e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul s’est déroulée sous le signe de la magie et des surprises. La programmation, incluant près d’une centaine d’artistes, mettait en vedette les incontournables Daniel Bélanger, Les Trois Accords, Vulgaires Machins, Milk and Bone, Jean-Michel Blais, LaF et Valaire.

Alors que plusieurs faisaient le deuil de l’incroyable scène sur l’eau, le comité organisateur a mis le paquet pour surprendre les festivaliers qui déambulent pendant quatre jours dans les rues de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. 5@7 festifs au Parvis, bus Festif! et un concert dans un pit à sable ont bien enclenché la machine à souvenirs.

45 000 festivaliers ont pu confirmer que le Festif! fait partie des meilleurs festivals au Québec.

Tour d’horizon avec des photos prises avec une caméra jetable. En espérant que ça vous convainc de vous y rendre l’an prochain.

Naomi Auger Maryline Léonard lance le bal sur la scène Desjardins jeudi

Naomi Auger Il n'y a pas meilleure vue!

Naomi Auger Plusieurs scènes tapissent la ville de Baie-Saint-Paul. Le nombre de pas s'élève vite!

Naomi Auger Le collectif Narcisse sur la scène des Vitrines Le Pantoum

Naomi Auger Baie-Saint-Paul devient un terrain de camping pour la durée du festival.

Naomi Auger Comment debord dans une hutte à castor vendredi après-midi

Naomi Auger Un spectacle spontané sur le balcon d'une maison

Naomi Auger Des festivalier·es profitent d'une pause entre deux spectacles

Naomi Auger Show surprise de Klô Pelgag au milieu de la rue

Naomi Auger Choses sauvages dans un pit à sable

Naomi Auger Des festivalier·es dans la fumée durant le spectacle de Choses sauvages

Naomi Auger Autour de la scène du quai Bell samedi matin

Naomi Auger Le rappeur Greg Beaudin s'est produit dans une caserne de pompiers samedi

Naomi Auger Philippe Brach a surpris les festivaliers samedi

Naomi Auger Le marché public de Baie-Saint-Paul a lieu chaque dimanche d'été du 11 juin au 15 octobre 2023 de 10h à 15h.

Naomi Auger Notre productrice qui ne pouvait s'empêcher de prendre ce bouledogue français dans ses bras

