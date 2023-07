La Noce de bois: Voici les couples qui se sont mariés en fin de semaine

Il y avait de l'amour dans l'air à Chicoutimi en fin de semaine!

Pour sa sixième édition, le festival La Noce vivait sa Noce de bois au coeur de la Pulperie de Chicoutimi, cette ancienne usine à pulpe datant du milieu du siècle. Haches, arbres avec des yeux, chainsaws géantes fabriquées par le sculpteur Thomas Meloche et bien plus enjolivaient le site.

Durant trois jours, des artistes émergents, locaux comme internationaux se sont produits sur les deux scènes principales du site.

Il faut savoir que depuis sa fondation, La Noce honore les mariages et en profite pour «officialiser» des unions pour seulement 10$ (ou 10 piasses). Le tout se déroulait dans le sublime Jardin des Vestiges sous la direction du célébrant Patrick Guérard et du chanteur de noce, Gab Paquet.

Chaque couple dispose de 10 minutes pour se marier et échanger des voeux.

«Avec les fondateurs, au moment de créer la Noce, on s'est demandé: «Quel est le plus gros party que tu peux faire dans une vie?», et la réponse a tout de suite été: «des noces!» raconte le directeur général de La Noce, Fred Poulin.

C'est comme ça qu'est née l'idée d'un festival qui se veut rassembleur, familial et festif.

Voici quelques couples qui se sont mariés pendant la Noce de bois.

1. Isabelle et Jacob

Naomi Auger

Le couple qui se cache derrière le projet Mix Bus Studio en ont ému plusieurs vendredi lors de leur pré-mariage. Oui, ils se marient officiellement à la fin du mois! Ils se connaissent depuis 4 ans et sortent ensemble depuis 3 ans et 9 mois. Isabelle a d'ailleurs dit que son coeur «a fondu comme une Caramilk au soleil» la première fois qu'elle a rencontré Jacob. C'est d'ailleurs elle qui a déboursé le 10$ pour le mariage.

2. Anne-Sophie et Émilie

Naomi Auger

Les deux amies Anne-Sophie et Émilie se sont promis 15 autres grandes années d'amitié lors de leur mariage. On vous souhaite tout plein d'autres soirées à jaser autour d'un bon verre de vin.

3. Pier-Olivier et Joëlle

Naomi Auger

Oignons et dauphins étaient au rendez-vous pour le mariage de ce couple attachant. Ils sortent ensemble depuis 10 mois, et semblent déjà posséder un lourd bagage d'anecdotes. Longue vie aux amoureux!

4. Fred et Karine

Naomi Auger

L'un des fondateurs du festival, Fred Poulin, a profité de la Noce de bois pour marier sa copine, Karine. Le tout s'est déroulé sous le regard ému d'employés et bénévoles du festival. Ensemble depuis 25 ans, le couple a livré une touchante performance et a donné espoir en l'amour à plusieurs.

5. Danielle et Denis

Naomi Auger

Danielle et Denis ont célébré leurs 50 ans de mariage sous l'autel de la Pulperie. Après une entrée remarquée, le couple s'est dandiné sur la piste de danse et s'est promis d'autres belles années de mariage.

À l'année prochaine!

