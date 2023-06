Voici LE sac parfait pour transporter une bouteille de vin au parc

L'heure est aux pique-niques, aux festivals et aux journées passées au lac ou à la plage. L'heure est également au crochet qu'on retrouve autant dans les accessoires déco que dans les vêtements. L'heure est toujours au vin.

Pensez à combiner ces trois éléments et vous obtiendrez un petit bijou de sac qui fera fureur cet été. C'est ce qu'on remarque surtout sur les réseaux sociaux alors que ces sacs inondent les fils d'actualité. Pratique et tendance, ils se portent comme un gant et permettent d'apporter la bouteille de vin ou une bouteille d'eau à bon port sans compromettre le style.

Si vous n'avez pas le coeur (ni la patience) de le fabriquer vous-même, voici quelques modèles qui risquent de vous plaire:

• À lire aussi: Tendances déco 2023: 13 idées de déco que vous verrez partout cette année

• À lire aussi: Ce studio de Montréal propose des ateliers de «tufting» pour ajouter de la couleur dans votre appart

• À lire aussi: Quoi faire en juin: 24 activités à inscrire au calendrier

Ne manquez pas ces vidéos:

s