Ce studio de Montréal propose des ateliers de «tufting» pour ajouter de la couleur dans votre appart

Passionnés de projets DIY? Il y a fort à parier que vous avez déjà entendu parler du tufting (ou «touffetage»): cette nouvelle tendance déco liée aux tapis qui surgit sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Ce champignon-boule disco est LA déco «funky» parfaite pour illuminer votre appart

• À lire aussi: Des tapis touffetés faits à la main à Montréal pour un décor EXTRA

Fleurs, arcs-en-ciel, lignes abstraites, lettres... tout peut se réaliser avec le tufting. Il s’agit d’une technique qui donne vie aux objets les plus simples en piquant des fils de laine à travers une toile.

On aime la tendance pour ses couleurs vives qui volent la vedette. Le mot d’ordre: rien n’est assez coloré lorsqu’on fait du tufting.

À Montréal, dans Saint-Henri, le studio Tututu Space propose des séances de tufting où vous pouvez mettre la main à la pâte et créer vos propres accessoires funky.

Le studio offre de tufter tapis, sacs, miroirs, sous-verres, porte-clés, vêtements; il offre même de tufter des cadres.

Il suffit d’utiliser un pistolet à tufter qui s’occupe de vous permettre de réaliser plus rapidement votre création. Avec un feutre, les motifs sont dessinés à main levée ou à l’aide d’un patron. Ensuite, c’est à vous de jouer et de piquer abondamment.

Le prix et la durée des séances dépendent du projet que vous désirez attaquer. Par exemple, une pièce mesurant 70 cm sur 70 cm prendra environ quatre heures à réaliser et coûtera 128$. Le prix inclut le matériel et le produit final à rapporter à la maison.

Le studio permet à deux personnes à la fois de s’adonner à l’activité. Ça peut donc être une idée de date intéressante. On dit ça comme ça!

RÉSERVEZ ICI

Tututu Space

730, rue Rose-de-Lima, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s