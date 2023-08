Premiers Vendredis: 3 jours de fiesta latina au Vieux-Port de Montréal en fin de semaine

Vous n'allez pas à Osheaga en fin de semaine? On vient de trouver l'activité parfaite!

Comme pour tous les premiers vendredis du mois, l'événement foodie de l'été refait son apparition. Cette fois, il délaisse l’Esplanade du Parc olympique pour fixer le rendez-vous au Quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal. Les Premiers Vendredis, présentés par Skip, représentent le plus grand rassemblement de camions-restaurants au Canada.

Ainsi, pendant trois jours, les 4, 5 et 6 août, l'événement où nourriture de rue, culture et musique sont à l’honneur, revient sous la thématique de la fiesta latina.

Les Premiers Vendredis d’août proposeront une véritable immersion dans la cuisine d’Amérique latine grâce à un vaste parcours de dégustation où les restaurateurs proposeront une formule de petits plats à moins de 10$ la portion.

C’est Diablos BBQ Cantina qui proposera cette fois-ci ses délicieuses recettes au public dans le désormais célèbre camion Skip.

Parmi les nombreux restaurateurs, et leurs spécialités à ne pas manquer, on compte sur:

La chaleur et le soleil de l’Amérique latine trouveront également écho dans le cocktail signature de Loyd Von Rose qui, pour l’occasion, installera ses pénates au Bistro SAQ. Les visiteurs auront aussi l’occasion de profiter de la plus grande terrasse éphémère de tout Montréal, d’une programmation musicale des plus rythmées présentée par belairdirect et d’une longue liste d’activités qui plaira à toute la famille.

La programmation musicale, présentée par belairdirect, promet d’être endiablée et sera dévoilée au cours des prochains jours. MTL Sauce Piquante, Boogât, Flora, Cynful, Ed Winter, DJ Petit Chepanan et DJ Guasà performeront afin de célébrer tous ensemble l’Amérique latine.

EN BREF

Vendredi 4 et samedi 5 août : 12 h à 23 h

Dimanche 6 août : 12 h à 20 h

L’entrée sur le site est payante (5 $, dont une partie sera remise à un organisme œuvrant dans l’aide alimentaire.

Les billets sont en vente ici.

