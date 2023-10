Un magnifique condo victorien à vendre sur Le Plateau-Mont-Royal pour 610 000$

Si vous zieutez les propriétés clé en main, mais cherchez à ne faire aucun compromis sur le cachet, il y a fort à parier que cet appartement niché dans une maison victorienne du début du 20e siècle vous fera de l'œil.

Courtoisie Mirjana Djogo

En effet, ce petit trésor caché du Plateau-Mont-Royal est le parfait exemple d’une résidence qui allie charme historique et modernité.

On y découvre une aire de vie principale qui intègre harmonieusement le salon, la salle à manger et la cuisine dans une disposition qui favorise les échanges et qui risque de charmer ceux qui aiment recevoir.

Courtoisie Mirjana Djogo

La cuisine, elle, offre un design moderne et fonctionnel signé par l’architecte Jean Daniel Pilon.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Détails architecturaux raffinés, moulures et colonnes d’origine ajoutent une touche d’élégance et de caractère à chaque pièce. Même constat au niveau du foyer, élément central du séjour qui rappelle les appartements parisiens avec son manteau solennel.

Courtoisie Mirjana Djogo

Les planchers de bois franc, en parfait état, contribuent également à la chaleur et à l’authenticité indéniables de l'espace.

Ce condo propose deux chambres de bonne dimension, dont l'une est dotée d'un garde-robe-penderie pour maximiser les espaces de rangement. On y retrouve aussi une salle de bain soigneusement aménagée pour donner l’illusion d’être au spa tous les matins.

Courtoisie Mirjana Djogo

Orientées vers le sud-ouest, les grandes fenêtres qui parsèment l'appartement inondent chaque pièce de lumière naturelle. Une grande terrasse intime profite elle aussi des rayons du soleil et couronne le tout.

Courtoisie Mirjana Djogo

Ce condo de la rue Sainte-Famille est affiché au prix de 610 000$. Veuillez contacter l’agente immobilière Mirjana Djogo pour plus d’informations.

Ces condos à vendre pourraient aussi vous intéresser!

s