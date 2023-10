Un condo d'architecte avec une grande cour, à vendre dans Hochelaga-Maisonneuve pour 649 000$

C’est dans Hochelaga-Maisonneuve que se situe cet incroyable condo qui occupe le rez-de-chaussée d'un bloc construit en 1943.

Le studio Aanagram s'est chargé du design du condo qui totalise 1350 pieds carrés.

Emmanuel Côté, Studio Point de Vue

Les futurs propriétaires auront le bonheur de se situer à deux pas du parc Hochelaga et de tous les commerces qui font vibrer ce quartier en ébullition.

Dès l’entrée, un grand boudoir offre le rangement nécessaire pour épurer l'espace. Un couloir mène à l’aire de vie principale où sont installés salon, salle à manger et cuisine.

Emmanuel Côté, Studio Point de Vue

Déjà, les planchers de bois pâle, les poutres apparentes au plafond et les meubles intégrés donnent le ton.

Emmanuel Côté, Studio Point de Vue

Impossible de ne pas jubiler devant la grande cuisine et salle à manger qui arborent des murs de briques et des plafonds en bois. Le souci du détail et le mélange des matériaux contribuent à la beauté des lieux. Ça frôle dangereusement la perfection!

Emmanuel Côté, Studio Point de Vue

L'accès à la cour arrière est possible à partir de la cuisine. Celle-ci est spacieuse et invitante. Les futurs propriétaires pourront y aménager plusieurs zones qui seront particulièrement appréciées lorsque la famille et les amis débarqueront à l'improviste.

Le condo comprend deux chambres, une salle de bain et une salle d'eau.

La chambre principale profite de plusieurs espaces de rangement et communique avec le salon.

Emmanuel Côté, Studio Point de Vue

Avec sa verrière, la deuxième chambre laisse pénétrer la lumière. Des rideaux se chargent de préserver l'intimité. Cette pièce sert actuellement de bureau.

Les salles de bains, bien pensées et modernes, concluent à merveille cette visite.

Ce bijou de condo est mis en vente par Kévin Perreault et Vincent Gaudreau-Bussière pour la somme de 649 000$.

