Voici 13 activités pour célébrer l’Halloween cette année [2023]

Pour l’Halloween, que diriez-vous de soirées et d’activités frissonnantes et dépaysantes ? Attachez votre tuque avec de la broche, car ce ne sont pas les activités qui manquent en cette saison de la frayeur.

En effet, une foule d’activités sont au programme pour tous ceux et celles qui cherchent à s’offrir une frousse cette année. Si les maisons hantées et les histoires ne sont pas pour vous, référez-vous plutôt à cette liste.

Voici donc 13 activités à mettre à votre agenda pour l'Halloween cette année.

1. Participer au Pawlloween

Le 28 octobre prochain, nos amis à quatre pattes sont conviés au parc Laurier pour le Pawlloween. Les déguisements sont de mise! L’événement est gratuit et ouvert à tous.

2. Se liquéfier dans la maison hantée la plus terrifiante de Montréal

Aurez-vous le courage? Pour une troisième édition cette année, le Festival de l’horreur débarque en ville et aura comme mandat d’en faire frissonner plus d’un. Juste le fait d'y penser nous fout la trouille.

3. Se joindre à la marche nocturne des fantômes

Des soirées guidées s’organisent ce mois-ci dans le Vieux-Montréal. Découvrez l’historique sinistre du quartier à travers des phénomènes inexpliqués et les bâtiments qui cachent des histoires troublantes. Le point de départ se trouve à la Place Royale et la visite se termine au marché Bonsecours. Une aventure unique qui donne froid dans le dos, offerte jusqu’au 31 octobre.

4. Manger des chocolats trop «cute» chez Ernestine

Cette chocolaterie bien installée sur le Plateau Mont-Royal propose plusieurs chocolats qui s’inscrivent dans la thématique de l’Halloween. Parmi ceux-ci, retrouvez les Blops (trois petits monstres de chocolat au lait, remplis de caramel à la vanille et de riz croquant), les momies (un crounch de biscuit spéculoos, un caramel dulce, une guimauve vanille, enrobée dans du chocolat au lait) et le revenant (Un praliné noisette délicatement croustillant couvert de caramel tendre et enrobé de chocolat noir à 64%). Miam!

5. Faire la fête jusqu’au petit matin à La Voûte

Le mystérieux club La Voûte situé dans le coffre-fort de l’ancienne Banque Royale de la rue Saint-Jacques organise une soirée sous la thématique du film Carrie le 31 octobre au soir. L’entrée coûte 60$ et n'inclut que l’admission au club. Il y aura un concours de costume où vous pourrez gagner jusqu’à 2500$.

6. Assister à un concert à la lueur des bougies

Candlelight et ses fameux concerts classiques à la lueur des bougies sont de retour ce mois-ci à l'occasion d'Halloween. Voilà votre chance de vivre une soirée majestueuse et effrayante dans le mythique Théâtre Rialto à Montréal.

7. Visiter le Jardin des Lumières au Jardin botanique

Le jardin des Lumières est LA sortie à privilégier cet automne. Pensez à visiter le site du 1er septembre au 31 octobre prochain. Espace pour la vie vous convie à cheminer sur les sentiers des trois jardins culturels illuminés du Jardin botanique. L’ambiance ne manque pas!

8. S’émerveiller à Illumi

Illumi présente un spécial Halloween qui fait frissonner ce mois-ci. Sorcières, fantômes, monstres et squelettes envahissent le village le plus lumineux du Québec.Comme pour les autres expériences, vous pouvez suivre le parcours à pied ou en voiture. Puisqu’un nombre limité de billets est disponible à chaque jour, il est conseillé de réserver à l’avance.

2805 boulevard du Souvenir, Laval, Québec



9. Sursauter un bon coup à la Ronde

Si vous voulez vivre l’enfer d’une maison hantée, vous savez où aller cette année. Le festival de la Frayeur s’invite à la Ronde jusqu’au 29 octobre 2023. Pour l’occasion, zombies et goules envahissent La Ronde. On vous conseille de surveiller vos arrières.

10. Aller en date dans un bar hanté

Jusqu’au 31 octobre, le bar Vintage 132 devient l’effroyable Black Lagoon. Au menu: ambiance macabre, cocktails thématiques et beaucoup trop de toiles d’araignées. Vous ne vous ennuierez pas!

132 rue Fleury Ouest



11. Réserver une table dans le restaurant le plus hanté de Montréal

Plusieurs spéculent que l’Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal serait hantée.

12. Écouter un film d’horreur au ciné-parc

Les 27 et 28 octobre dès 18h30, vivez une expérience terrifiante en écoutant les films L’exorciste et The Goonies, avec Nightmare on Elm Street au ciné-parc Saint-Eustache. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

455 avenue Mathers, Saint-Eustache



13. Danser toute la nuit à ce party disco lugubre

Vous avez bien lu! La Sotterenea organise une soirée sinistre, mais festive où vous pourrez danser sur vos chansons disco préférées. Les costumes sont les bienvenus, bien sûr.

