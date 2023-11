Aubaine: des vols directs Montréal-Barcelone à 571$ (!)

Dépêchez-vous. Il est actuellement possible de mettre la main sur des billets d’avion sans escale vers Barcelone pour moins de 600$!

Flytrippers a repéré des vols à petits prix entre Montréal et la belle ville catalane à des prix aussi bas que 571$, et ce, pour plusieurs combinaisons de dates durant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars.

Il y a aussi des billets aller-retour à des prix un brin plus élevés mais très intéressants: 585$, 591$, 599$ ou encore 604$.

Ces voyages à prix doux sont offerts par différentes compagnies aériennes dont Air Canada, Lufthansa ou KLM et n’incluent pas de bagages enregistrés.

Vous pouvez voir toutes les dates ici, mais il est préférable de réserver directement auprès des compagnies aériennes, comme le rappelle Flytrippers.

Tous à Barcelone!

Deuxième plus grande ville d’Espagne, Barcelone est une ville envoûtante et festive qui se visite bien à l’année. Il fera en moyenne 15°C en plein mois de janvier durant le jour.

On y va pour les marchés gourmands (comme le classique Mercat de la Boqueria ), les œuvres architecturales de Gaudi (dont la célèbre Sagrada Familia), les petites rues du quartier gothique, les plages de la Barceloneta et surtout la ribambelle de bars, restos, boutiques et adresses branchées.

