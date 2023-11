Une ancienne grange transformée en propriété d’exception à vendre à Rougemont pour 799 900$

Avis à tous et à toutes: la pittoresque municipalité de Rougemont abrite votre prochain coup de cœur immobilier.

Sans voisins arrière et offrant une intimité rare à quelques pas des vergers et des vignobles qui font la renommée de cette région, on peut dire que la propriété profite d’un emplacement rêvé.

Toutefois, son charme s’étend bien au-delà de son terrain idyllique!

Humble grange à l'origine, la construction a subi de remarquables rénovations au fil des ans en faisant aujourd'hui un endroit surprenant en tout point.

Dès l’entrée, on se laisse séduire par les poutres en bois magnifiquement exposées, par les planchers en mosaïque qui confèrent à chaque pièce une atmosphère chaleureuse ainsi que par l'impressionnante cheminée en brique qui traverse les trois étages de la maison.

Mention toute spéciale à la piscine intérieure chauffée qui vole la vedette. Idéal pour se ressourcer en toute saison, ce petit joyau ne donne aucune difficulté à s’imaginer nager sous les rayons du soleil d'hiver.

Au total, 4 chambres, 2 salles de bains complètes, un espace de vie à aire ouverte et une cuisine haut de gamme rénovée habitent l’espace. On y retrouve également deux mezzanines qui feront le bonheur des personnes en télétravail à la recherche d’espaces polyvalents.

Ce petit chef-d'œuvre architectural qui allie l'ancien au moderne est à vendre pour la somme de 799 900$. Pour plus d’informations, veuillez contacter Mark Cloutier du groupe Sutton Actuel inc.

