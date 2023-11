Une très cool maison complètement rénovée, à vendre à Longueuil pour 1 195 000$

C'est dans l'arrondissement de Greenfield Park à Longueuil que se situe cette très cool maison à vendre.

Ayant subi d'importantes rénovations au fil des ans, elle promet de séduire les personnes qui cherchent à déménager sans tracas.

Photos par Jean-Francois Grégoire

La maison construite en 1945 a été rénovée avec le style d’architecture scandinave moderne en tête.

Les vastes baies vitrées et les fenêtres panoramiques permettent à la lumière naturelle de s'imposer dans les pièces de la maison.

Les matériaux utilisés dans la construction de cette résidence sont d'une qualité exceptionnelle, alliant le bois noble, le verre, et les finitions haut de gamme pour créer une esthétique à la fois moderne et intemporelle.



La maison de deux étages offre un total de trois chambres à coucher, une salle d'eau et deux salles de bains complètes, en plus d’une aire ouverte parfaite pour recevoir la famille et les amis au rez-de-chaussée.

À l'étage, la suite parentale appelle à la détente avec sa salle de bains luxueuse, un walk-in sur mesure et ses hauts plafonds.



Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de la maison!

Un grand sous-sol à aire ouverte et une cour arrière verdoyante concluent la visite.

Le courtier Marc-André Fortin d'Engel & Völkers s'occupe de la vente de cette maison pour 1 195 000$.

