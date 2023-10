Une maison d’intérêt patrimonial entièrement rénovée dans le quartier Sillery à Québec pour 2 150 000 $

Cette magnifique propriété du prisé quartier Sillery à Québec est un véritable chef-d’œuvre d’architecture depuis des années.

Construite en 1955, la maison fut construite par André Gilbert et fait partie du riche patrimoine de la ville. Cette maison a d’ailleurs fait l’objet d’une courte présentation dans l’ouvrage américain « Small Homes in the New Tradition » publié en 1959.

Engel & Völkers

Si, à l’époque, la façade de la maison revêtait de la brique brune, aujourd’hui, elle évoque les maisons scandinaves et frappe par son modernisme.

Catherine Vallières, 2021

Engel & Völkers

En effet, la propriété historique a été entièrement rénovée lors de son rachat en 2021. La maison était affichée, à l’époque, à 795 000$. Les propriétaires ont mis la gomme afin d'offrir un look contemporain et moderne.

Engel & Völkers

La disposition des pièces de la maison encercle la cour arrière afin d’offrir l’agréable impression de se trouver en Californie.

À l’intérieur, on retrouve un vaste hall d’entrée avec de nombreux placards et un plancher chauffant.

Engel & Völkers

Un peu plus loin, on retrouve une pièce ouverte composée de la cuisine, de la salle à manger ainsi que du salon.

La cuisine possède du rangement intégré et un vaste îlot, idéal pour les 5 à 7!

Engel & Völkers

La maison possède également de sublimes poutres au plafond.

Dans le même espace, on peut profiter d’un coin bureau en retrait, mais ouvert.

Engel & Völkers

La maison possède un total de trois chambres à coucher et trois salles de bain.

En plus de la cour arrière à faire rêver, les futurs propriétaires de cette maison pourront également profiter d’un vaste sous-sol à transformer selon l’envie.

Engel & Völkers

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette propriété est actuellement à vendre pour 2 150 000$ par Alexandre Boutet et Gestion Anne Turcotte inc. de Engel & Völkers Québec.

Voici d’autres propriétés à vendre :

s

s