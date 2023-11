Une fastueuse maison avec un spa et une piscine intérieure à vendre Saint-Bruno-de-Montarville à 5,5M$

L'atelier de design Bipède, lauréat de nombreux prix, a insufflé luxe et ingéniosité dans cette prestigieuse maison de Saint-Bruno-de-Montarville.

Profitant de vues à couper de souffle sur les arbres matures environnants, les intérieurs de cette demeure véhiculent une ambiance raffinée qui invitent à la détente. Les futurs propriétaires pourront se targuer de se trouver à 12 minutes de route des pistes de ski du mont Saint-Bruno.

Achevée en 2018, la maison présente une architecture simple, luxueuse et dispose de six chambres, cinq salles de bains et une salle d'eau.

Dès l'entrée, on remarque que la propriété instille une atmosphère familiale et invitante. La cuisine digne des magazines s'ouvre sur la salle à manger. Assez minimaliste, la décoration mêle différentes teintes de bois et des matériaux nobles. Un salon situé à l'arrière profite de grandes portes-fenêtres ainsi qu'un charmant foyer au gaz. Toujours au salon, une bibliothèque expose fièrement livres et bibelots ainsi qu'un piano judicieusement encastré.

L'étage présente une chambre principale avec un foyer au bois, une pièce-penderie et une salle de bain attenante. Celle-ci profite également d'un grand balcon où il fait bon admirer la nature.

Au sous-sol, retrouvez deux chambres et une grande salle familiale avec une cuisinette. Ce n'est pas l'espace qui manque ici!

Le clou du spectacle demeure le pavillon qui abrite une splendide piscine qui fait compétition aux plus beaux complexes hôteliers de la province. La conception architecturale du pavillon est signée par Maurice Martel Architecte. En plus d'un spa, retrouvez dans cet espace unique une jolie salle de bain arrondie et illuminée par un puits de lumière.

Victoria Marinacci et Monica Gesnest Inc. chez Sotheby's International Realty Inc. s'occupent de la vente de cette fastueuse maison. Le prix demandé s'élève à 5 500 000$.

