Aubaine: des vols Montréal-Rome à 573$

À vos passeports! Il est actuellement possible de mettre la main sur des billets d’avion sans escale vers Rome pour moins de 600$.

Les Vols d’Alexis, entreprise spécialisée dans la recherche de vols à mini-prix, a déniché des aller-retour entre Montréal et la capitale italienne à des prix aussi bas que 573$, et ce, pour plusieurs combinaisons de dates durant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

Des billets aller-retour sont également disponibles à des tarifs à peine plus élevés, s'élevant à 581 $.

Ces offres avantageuses sont proposées par la compagnie aérienne Air Canada, mais n’incluent pas de bagages enregistrés. Plusieurs d'entre eux comprennent une escale.

Tout sur Rome!

Capitale de l'Italie, Rome est une cité éternelle qui séduit par son mélange unique d'histoire millénaire et de modernité. Avec une température moyenne d'environ 12°C en janvier, la ville offre un climat agréable pour une visite quelque soit la période de l’année.

Reconnue pour ses chefs-d'œuvre architecturaux, comme le Colisée, le Panthéon et la fontaine de Trevi, Rome transporte les visiteurs dans le passé, en les faisant traverser les ruelles et les marchés où l’on peut découvrir la finesse des saveurs locales. On goûte pleinement à la vie italienne en fréquentant ses cafés animés, ses trattorias chaleureuses et ses boutiques élégantes où l'on peut dénicher des petits trésors artisanaux.

