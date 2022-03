Des peintures à numéros pour créer sa propre déco par Baltic Club

L’entreprise montréalaise Baltic Club excelle en création de papeterie, d'affiches et d’objets de tous les jours qui égayent nos maisons.

Parmi ces produits se trouvent des illustrations que vous peinturez vous-même, sous forme de peintures à numéros.

Ces affiches DIY sont parfaites pour ceux et celles qui aiment entreprendre de petits projets artistiques pour décrocher de la routine, relaxer et se changer les idées.

Baltic Club propose actuellement trois différentes illustrations à peinturer. Les voici:

1. Paradisier

2. Perruches

3. Flore de Floride

Chaque illustration comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer votre œuvre d’art et la suspendre: cintres de bois, canevas premium 16’’ sur 24’’, trois pinceaux et peinture acrylique non toxique.

Ce projet DIY coûte 45$, peu importe l’illustration que vous choisissez entre les trois options.

Les peintures à numéros Baltic Club peuvent être achetées directement sur le site web de l’entreprise.

