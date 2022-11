Tendances déco 2023: 13 designs que vous verrez partout cette année

Avec l’arrivée de la nouvelle année, vient souvent l’envie de faire entrer un brin de fraicheur dans son décor.

Après quelques années où le coconing et les couleurs douces étaient à l’honneur, voilà qu’en 2023, on se lâche lousse!

Voici donc toutes les tendances déco que vous verrez partout en 2023!

1. Les tapis touffetés artisanaux

Le tufting a certainement la cote cette année. Les accessoires en tapis sont partout. Dans des cadres ou encore directement sur leur mur, les tapis artisanaux sont colorés, ludiques et ajoutent de la personnalité à n’importe quel décor. Attention toutefois à leur entretien qui peut parfois être plus délicat.

• À lire aussi: Ce studio de Montréal propose des ateliers de «tufting» pour ajouter de la couleur dans votre appart

2. Les luminaires colorés

Rétros à souhait, les luminaires colorés marquent leur grand retour. Dans un décor monochrome ou encore dans un décor ultra doux, ils ajoutent un petit punch coloré qui change tout.

3. Le bleu

Cette année, une vague de bleu s’empare de nos décors. On peut s’inspirer des designs méditerranéens afin de faire une place pour cette couleur dans notre chez-soi. Que ce soit en optant pour des assiettes en céramiques à motifs, ajouter quelques coussins ou encore en repeignant complètement les murs d’une pièce, le bleu est là pour rester.

4. Des aires de vie positives

Pour être bien chez soi, cela part tout d’abord de la façon dont vos meubles sont disposés. Si le Feng Shui était à la mode il y a quelques années, il faut savoir qu’en 2023 la disposition positive l’emporte. On opte donc pour des meubles tout en rondeur, des aires de vies désencombrées et un maximum de luminosité. Il faut se sentir bien!

5. Le look cottage anglais

Le style farmhouse prend un nouvel envol en 2023 avec l’esprit cottage anglais. Ici, on choisit de vieilles peintures trouvées dans des brocantes pour garnir nos murs, on opte pour des vases de fleurs séchées, de la céramique au look vieillie ou en damier et une touche de crème pour peindre notre intérieur. Les boiseries y ont la cote, encore faut-il qu’elles soient finement choisies afin de ne pas alourdir l’espace.

6. Le grand retour du bois foncé

En 2023, les espaces sont chaleureux et confortables. Voilà ce qui explique le grand retour du bois foncé. Teck, acacia, noyer, ébène... Que ce soit pour un ilot, une table de cuisine, un banc dans votre entrée ou simplement dans le choix de vos cadres... Pensez foncée!

7. Le damier

Allô le motif du moment! Le damier est partout, partout, partout. Ce motif passepartout se retrouve à la fois dans des décors élégants inspirés des vieilles maisons anglaises et dans des décors plus excentriques où les couleurs s’accumulent et les objets et textures se superposent.

Peu importe vos goûts, le damier est partout!

8. Le papier mâché

Les créations DYI sont vraiment partout en 2023. Après quelques années à se dégourdir les doigts durant la pandémie, l’heure est venue de faire ses propres créations et d’oser l’imperfection. Le papier mâché est assez simple à manipuler et il donne un look spontané. Vases, cadres, suspensions, sculptures... Tout est possible!

9. Les céramiques en relief

La céramique en relief nous fait de l’œil cette année. On aime son effet dynamique et texturé qui ajoute une touche unique à n’importe quelle pièce.

10. Les blocs de couleurs

Prêts pas prêts, les blocs de couleurs sont plus tendance que jamais. Ces décors extravagants peuvent parfois surprendre, mais ils sont tout de même très instagrammables. Les plus conservateurs opteront pour ajouter une fine touche de couleur dans un espace déjà bien épuré.

11. Le design durable

La tendance verte n’est pas prête de s’essouffler et cette année encore les consommateurs recherchent des objets durables ou fabriqués avec des matériaux recyclés. Les plateformes telles que Marketplace, Kijiji, Bon magasinage ne cessent de grimper en popularité.

12. Les décors dynamiques

Formes géométriques, courbes, couleurs surprenantes, textures différentes... Tout est possible en 2023! C’est le début de tout. Osez la couleur, les motifs et les superpositions. Osez faire vous-même! Osez l’imperfection!

13. Le crochet

Depuis un moment déjà le crochet semble s’être fait une place dans nos décors et c’est loin d’être la fin. Le look grand-mère ne cesse de gagner en popularité. On retrouve donc le crochet en sous-verres, en coussins, en jetés et parfois même sur nos murs!

