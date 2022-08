Un hébergement charmant sur l'Île d'Orléans à seulement 15 minutes de Québec

Lors de votre prochaine escapade, considérez ce motel vintage de l'Île d'Orléans pour découvrir l'Île et Québec autrement.

À 15 minutes de Québec, Le Motel Île d'Orléans pourrait bien être l'aire de repos parfaite pour s'imprégner du fleuve, du panorama, des délices du terroir et des endroits mythiques que renferme cette destination insulaire.

Propriétaires fort sympathiques et personnel chaleureux vous accueillent à ce motel à la vue spectaculaire sur le fleuve avec en bonus, des levers et couchers de soleil à couper le souffle.

Ce lieu aux allures vintages comprend 14 chambres, soit avec grand lit et des chambres à deux lits doubles, selon vos besoins. L'intérieur au style 70 est particulièrement réussi, et les chambres sont munies de Wi-Fi, climatisation, beaucoup de rangement, une machine à café et un grand bureau. C'est tentant d'aller y télétravailler.

L'Île d'Orléans attire les curieux et fidélise des amoureux de la beauté, qui reviennent sporadiquement s'imprégner des champs de fleurs et de fruits, des boutiques d'artisans, cafés et restaurants et des vignobles. Le Motel Île d'Orléans permet de faire le tour de ces attraits de manière complètement différente.

En collaboration avec Québec Aventure Tours, il vous est possible de faire la location de divers moyens de transport dont des vélos électriques, tandems, scooters et autre pour que votre tour de l'Île soit vécu autrement que la traditionnelle virée en voiture.

Avec les engins à moteur disponibles directement au motel, partez explorer tous les attraits que l'île propose. Une belle manière de découvrir sans contrainte les endroits qui vous plairont et de profiter de l'air frais. Les prix sont très abordables et le temps de location est de quatre heures de pur plaisir.

Pour un séjour optimisé, vous pouvez remplir directement sur le site du motel, un formulaire indiquant vos besoins, entre amis, groupe de travail ou en couple, par exemple. À partir de celui-ci, vous aurez un forfait sur mesure qui répondra à vos attentes. Épicuriens, curieux et aventureux seront comblés par les parcours proposés et les tours accompagnés. Un beau cadeau à s'offrir!

Le Motel Île d'Orléans est parfait pour votre prochain séjour à Québec, pour tomber ou retomber en amour avec ses plus beaux paysages.

507 route Prevost Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

