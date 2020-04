Un chalet de style «farmhouse» avec vue sur le Mont Sutton à vendre pour 615 000$

Qui ne rêve pas d'habiter dans un beau grand chalet «cozy» en forêt?

Disons que le temps passerait peut-être plus vite ou que la vie serait peut-être plus douce si ce chalet à vendre dans le coin de Sutton pour 615 000$ était à vous!

En plus d'être beau à l'extérieur et à l'intérieur, il est situé sur un terrain boisé et intime de 5 acres sur lequel prendre de belles marches en nature pour s'ahérer l'esprit.

