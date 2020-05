30 entreprises locales de soins pour la peau à essayer durant votre prochaine journée spa à la maison

Il est important de soutenir les entreprises québécoises de tous les domaines, incluant celui de la beauté! Ces compagnies de beauté québécoises se spécialisent dans des soins, du maquillage et des produits de beauté et sont en grande majorité produits ici même.

Et nous sommes chanceux au Québec : la province regorge d’entreprises en cosmétiques visionnaires qui offrent des produits de qualité, pour la peau, le corps, les cheveux, le visage, etc.

Ces 30 entreprises d’ici offrent tout ce dont vous avez besoin pour votre prochaine journée de spa à la maison!

Où : Saint-Eustache

Quoi : Des produits pour le corps, le visage, des soins et même de la nourriture, le tout, extrait de la lavande recueillie dans leurs champs.

Où : Québec

Quoi : Des soins pour le visage, ils détiennent la gamme de produits pour la peau anti-âge la plus complète du marché. Coup de cœur pour le sérum Boost Energy qui laisse même les peaux les plus ternes, éclatantes!

Où : Montréal

Quoi : Des produits de maquillage et des soins pour la peau avec un excellent rapport qualité/prix.

Où : Montréal

Quoi : Pour tous vos besoins en soins et maquillage 100% bio. On adore leurs masques pour la peau!

Où : Pointe-Claire

Quoi: Cette entreprise située dans l’ouest de l’île de Montréal a des soins pour la peau pour tous les besoins, de l’acné aux premiers signes de vieillissement.

Où : Laval

Quoi: Le laboratoire du Dr Renaud se spécialise dans des soins pour la peau de qualité médico-esthétique qui se retrouvent en instituts un peu partout au Québec. On n’a pas encore trouvé meilleur sérum à la vitamine C que celui du Dr Renaud.

Où : Montréal

Quoi : Jouviance est un des leaders en matière de soins anti-âge au Québec. Les produits pour la peau sont conçus avec des formules novatrices dont l'efficacité a été éprouvée scientifiquement et qui respectent l'équilibre délicat de la peau.

Où : Montréal

Quoi : L’entreprise se spécialise dans les soins et produits zéro déchet, véganes et naturels. Leur shampoing et revitalisant en barre et leurs vernis à ongles valent le détour!

Où: Montréal

Quoi: Wise propose des soins capillaires et pour le corps pour hommes. Ces derniers sont parfaits pour les consommateurs qui désirent utiliser des soins naturels et écoresonsables.

Où : Montréal

Quoi : La marque fabrique des produits d’inspiration vintage pour bain, corps et maison. Leur savon en barre a fait leur renommée, mais ils ont aussi plein de produits pour le bain à découvrir. Le parfait choix quand on veut se gâter un peu!

Où : Montréal

Quoi : On n’a jamais été déçus par les soins pour le visage de la marque. On ne peut pas se passer des «patch» dermo-lift pour le dessous des yeux qui donnent immédiatement un coup de pep à notre regard!

Où : Saint-Laurent

Quoi : Druide est l’un des pionniers en matière de produits naturels et bio pour le corps, le visage et les cheveux. Les premiers produits Druide ont été formulés en 1979, à Racine dans les Cantons de l’Est.

Où : Montréal

Quoi : Idoine se spécialise dans les soins cosmétiques biologiques et équitables à base d'huile de moringa et d'essences florales certifiées thérapeutiques. Les produits sont certifiés biologiques, véganes, équitables, et issus de l’agriculture durable.

Où : Boucherville

Quoi : L’entreprise de produits pour le corps et le bain se passe de présentation : qui n’a jamais eu une brume Mûres Sauvage ou Melon d’eau dans sa collection! Tous leurs produits sont imaginés et conçus au Québec.

Où : Montréal

Quoi : Des produits pour le visage faits à Montréal et approuvés par des stars comme Oprah et Michelle Obama? C’est ce que propose la «skin guru» Jennifer Brodeur avec ses soins Peoni et Lumi.

Où : Québec

Quoi : Si vous êtes à la recherche de soins autobronzants élaborés localement et vendus par une entreprise d’ici, ne cherchez pas plus loin. Les spécialistes du spray tan au Québec ont également une gamme de soins autobronzants à se faire livrer à la maison!

Où : Sainte-Catherine

Quoi : Du maquillage, des vernis gel, des soins pour la peau et pour les cheveux! On aime Elle R Cosmétiques, car ils osent sauter à pieds joints dans les tendances beauté du moment.

Où : au Québec

Quoi : Des cosmétiques et produits pour la peau faits à la main et utilisant des ingrédients naturels et doux pour la peau comme l’environnement.

Où : Stanstead

Quoi : Des produits pour la maison, pour la peau et pour le bain faits à partir de lavande québécoise produite dans les Cantons de l’Est! Coup de coeur pour le lait de bain enrichi de vitamine et d'huile de coco qui laissent la peau douce et souple!

Où : Québec

Quoi : Une routine de soin faite sur mesure dans des laboratoires québécois! Omy propose des soins du visage personnalisés et adaptés à la peau faits sur mesure selon vos besoins.

Où : La Prairie

Quoi : Du maquillage et des soins 100% véganes et faits à partir d’ingrédients naturels pour une mise en beauté complète sans cruauté et zéro déchet.

Où : Montréal

Quoi : La marque du salon Le Manoir propose des vernis gel de qualité, qui ne nuit pas à la santé de vos ongles. Leurs collections saisonnières sont disponibles en ligne.

Où Montréal

Quoi : On les connaît surtout pour leurs produits nettoyants, mais la marque a également une gamme de soins solaire et de produits pour le corps qui respectent l'environnement.

Où: Montréal

Quoi : Fondé en 1998, Bella Pella est un pionnier dans le domaine du savon et des produits faits main au Québec. La marque détient des collections de soins pour enfants et même pour animaux!

Où : Brossard

Quoi : Des crèmes, gels pour le corps et bien sûr des fameux savons pour les mains! Leurs produits ne sont pas testés sur les animaux et sont faits à partir d’ingrédients naturels.

Où : Montréal

Quoi : La populaire marque de soins coiffants a été fondée ici, à Montréal et son siège social s’y trouve toujours. Elle produit des soins pour les cheveux enrichis d’huile d’argan de qualité salon ainsi qu’une gamme d’outils coiffants.

Où : Montréal

Quoi : La compagnie offre une panoplie de soins pour la peau selon divers types de problèmes. Les produits B.Kamins ont une excellente réputation et sont disponibles chez Sephora.

Où: Bedford

Quoi: Crème hydratante, pains nettoyants, et tous les autres produits de Les Pétards sont formulés entièrement à base d’ingrédients d’origine naturelle et ils sont biodégradables. Les produits Les Pétards sont aussi disponibles sur le site de La Fabrique 1840 de Simons.

Où: Montréal

Quoi: June Cosmétique propose une gamme de produits de soin botanique pour la peau qui sont également véganes. Une jeune compagnie à découvrir!

Où: Montréal

Quoi: La tradition du soin masculin, enrichie des percées scientifiques en cosmétique... Voilà ce que propose cette compagnie montréalaise. La gamme complète est confectionnée en petits lots, directement dans leur atelier de Montréal. Vous pourrez y acheter des shampoings, des soins pour la barbe et plus encore.

