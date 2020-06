Une mini-roulotte Boler rénovée qui donne envie de «sacrer son camp»

Parcourir la province dans une jolie caravane, voilà un rêve que deux jeunes Québécois ont réalisé en rénovant une petite roulotte de type Boler.

Construites entre 1968 et 1988 au Canada, les roulottes Boler gagnent de plus en plus de popularité depuis les dernières années. Leur petit format est très attrayant et donne de beaux défis pour les amateurs de design.

Cette Boler de 42 ans a donc subi de grosses rénovations lors de son achat.

Ses propriétaires ont retiré l’intérieur complet de la roulotte afin de la remodeler à leur goût.

De la céramique hexagone en marbre claire pour le dosseret de cuisine, un comptoir de bois, des rideaux de lin... L’intérieur de la roulotte est désormais lumineux et invitant.



C’est la mini-roulotte parfaite pour parcourir les routes du Québec!

Voilà un projet de rénovations qui vous donnera certainement envie de voyager!

