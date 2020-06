Ce restaurant adoré de Montréal refuse de rouvrir en juin

Le déconfinement va bon train. Les Montréalais pourront bientôt se faire couper les cheveux, recevoir à souper chez eux et même manger dans leur restaurant favori. Toutefois, pour les restaurateurs, la réouverture de leur établissement est un gros casse-tête.

En ce sens, le restaurant Le Flamant a annoncé qu’il ne rouvrirait pas le 22 juin prochain.

«Force est de constater que les directives sanitaires imposées jusqu’à présent ne tiennent pas compte de la réalité d’un restaurant comme le nôtre. Les principes d’ouverture et d’immersion qui ont motivé la création du Flamant, et qui auront su vous charmer depuis bientôt un an et demi, se révèlent extrêmement problématiques dans le contexte actuel. Dans un espace où même le plongeur n’est pas caché des convives, installer des cloisons temporaires se présente comme un défi de taille...» peut-on lire sur la publication Facebook du restaurant.

En effet, une séparation de deux mètres semble impossible dans ce local qui ne pourrait donc fonctionner qu’à 30% de ses capacités habituelles.

Les propriétaires du restaurant Le Flamant croient toutefois être en mesure d’ouvrir leurs portes au mois d'août. D’ici là, les habitués de l’établissement peuvent toujours commander des boîtes repas et profiter de leur comptoir épicerie.

Reste à savoir si d’autres restaurants choisiront également de repousser leur ouverture...

4043, rue Ontario Est, Montréal

