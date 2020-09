Le magazine Espaces fête ses 25 ans avec plein d’idées plein air et un concours

Les meilleures randonnées méconnues du Québec, les rivières les plus attrayantes pour admirer les couleurs d’automne, les conseils pour se mettre à la course en sentier: le magazine Espaces, spécialisé dans le plein air, l'aventure et les voyages actifs, fête ses 25 ans ce mois-ci!

Depuis un quart de siècle, on y trouve des idées de destinations plein air, des conseils de pro sur la pratique d’activités comme le camping, le SUP ou l’escalade, ainsi que des récits d’aventures provenant des quatre coins du monde, mais d'abord et avant tout du Québec.

Vous avez peut-être consulté son site web, cet été, pour vos sorties de camping et de road trip.

Pour souligner ses 25 ans, le magazine publie, entre autres, un dossier sur les 25 Québécoises et Québécois ayant le plus marqué le monde du plein air et de l’aventure ainsi qu’une liste des 25 nouveautés plein air à découvrir au Québec avant que toutes les feuilles ne soient tombées!

Un concours vient aussi d’être lancé: jusqu’au 12 novembre 2020, Espaces fera tirer des prix chaque semaine, pour une valeur totale de 4700$. On peut y participer en se rendant sur la page suivante: concoursespaces.com. Cette semaine, ce sont des sacs à dos se détaillant à 250$ chacun qui seront offerts.

Ceux qui veulent en savoir plus ou qui cherchent des idées plein air pour leur prochain week-end peuvent se rendre sur espaces.ca ou se procurer l'édition papier du magazine – gratuite – s'ils passent dans un magasin de plein air ou dans l'un des nombreux commerces de la province les distribuant.

