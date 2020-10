Voici ce que vous devez savoir sur la saison de ski 2020-2021

Dévaler les pentes dans la poudreuse viendra avec son lot de contraintes cette année. MAIS, ce sera chose possible, même si vous habitez une région en zone rouge!

• À lire aussi: Le Cinéma Moderne dévoile une banque de films en ligne à louer

• À lire aussi: Un chalet scandinave sur le bord de l’eau à vendre pour 595 000$ près de Rivière-Rouge

Pandémie oblige, les skieurs devront obligatoirement porter un cache-cou ou une cagoule couvrant le nez et la bouche à l’extérieur, a appris Le Journal.

Cette consigne sanitaire s’appliquera à tous les amateurs de glisse de trois ans et plus qui fréquenteront les stations de ski, non seulement dans les remontées mécaniques, mais également dans la file pour y avoir accès.

Les skieurs et planchistes devront également apporter un masque ou un couvre-visage supplémentaire pour entrer à l’intérieur du chalet.

Sans surprise, la règle de distanciation de deux mètres devra être respectée en tout temps également.

Dans les régions au niveau d’alerte maximale (rouge), on ne pourra prendre le télésiège qu’avec les membres de notre bulle familiale, et deux personnes seules pourront partager une chaise si la distanciation de deux mètres est possible, selon nos sources. Même chose pour les télécabines.

Toujours en zone rouge, vous devrez chausser vos bottes dans la voiture et la cafétéria, les services de location d’équipements seront fermés, tout comme l’école de ski.

Le chalet ne sera accessible que pour aller au petit coin et pour les skieurs et planchistes qui souhaitent se réchauffer.

Comme c’est le cas pour les autres déplacements, les escapades de ski interrégions ne sont pas recommandées pour les résidents des zones orange et rouges.

Mais si vous avez un chalet, les autorités de santé publique vous demanderont de vous comporter selon les règles en vigueur dans la région de votre résidence principale.

Les stations de ski devront tenir un registre des visiteurs et la réservation en ligne sera fort probablement privilégiée dans tous les centres de ski de la province.

Le gouvernement devrait faire l’annonce de ces mesures au courant de la journée.

Au moins, on peut déjà se préparer mentalement à faire du ski ou de la planche cet hiver!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s