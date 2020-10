Temple Kà: un spa ésotérique pour se faire du bien

Cristaux, tarot, énergie, lumière et spiritualité sont inclus dans les services qu’offre un tout nouveau spa holistique de Montréal, plus populaire que jamais en temps de pandémie.

Le nouveau Temple Kà, situé sur la rue Saint-Denis, est le projet de trois femmes: Gytana Théobrun, Cher Izar et Sabrina Bertolo. Ces dernières souhaitaient créer un lieu de relaxation et de bien-être un peu différent.

«Le centre holistique est un endroit où les gens peuvent se retrouver et se reconnecter. On a tous une partie en nous qui est magique et l’âme se cherche dans cette période incertaine. Ils veulent des réponses aux questions: quel est ton but, quel est ton objectif sur cette Terre?» a-t-elle indiqué au 24Heures.

Les clients du Temple KÀ peuvent donc y suivre des cours de yoga, se faire masser, faire de la réflexologie, mais aussi essayer des services comme les bains spirituels et la pratique du yoni steam.

Des ateliers sur la nutrition, l’herboristerie et plus encore auront également lieu et ceux qui souhaiterait se faire tirer au tarot pourront également le faire.

Rendez-vous au templeka.com pour de plus amples informations et pour réserver des soins et ateliers dès que la Santé publique aura donné le feu vert.

