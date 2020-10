Rubie’s: le nouveau spot où manger du poulet frit sans gluten signé Hakim Chajar du restaurant Miel

Le chef Hakim Chajar, que l’on connaît pour son travail derrière le restaurant Miel, vient tout juste de lancer Rubie’s, un nouveau concept de cuisine réconfortante et de poulet frit sans gluten.

Comme le poulet frit semble être le menu de prédilection de nombreux Montréalais en ces temps de pandémie, le chef Hakim Chajar a décidé de répondre à l’appel de sa clientèle en proposant sa version sans gluten.

Rubie’s propose donc du poulet frit avec une panure sans gluten composé de farine de riz, de pois chiches et de pommes de terre. Le poulet provient de la ferme des Voltigeurs, ce qui en assure une qualité irréprochable. En plus des plats de poulet frit, le Rubie’s propose des assiettes de sous-marins gourmands, de poutine à la sauce au foie gras, de choux-fleurs frits et de mac and cheese au foie gras.

Pas de doute, si vous avez des envies de bouffe réconfortante, vous devez absolument essayer la cuisine du Rubie’s. Pour passer votre commande, vous pouvez le faire via Uber Eats, SkipTheDishes, ou bien directement sur le site web.

Restaurant Miel

2194, rue Centre

