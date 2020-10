Une maison de style «farmhouse» neuve à vendre pour 879 000$ à Magog

Il est impossible de ne pas être charmé par cette impressionnante maison située à Magog.

La maison construite en 2020 offre un intérieur à couper le souffle où chaque pièce est dotée d’une grande luminosité.

À l’intérieur, on retrouve une immense pièce commune où se trouvent la cuisine, la salle à manger et le salon. Ce dernier possède de grandes fenêtres en hauteur et un foyer au bois.

Dans la cuisine, on retrouve un vaste îlot et une porte-patio qui donne accès à une petite terrasse couverte. C’est l’endroit idéal où cuisiner sur le barbecue, beau temps, mauvais temps.

Près de la salle à manger, on retrouve également un petit coin-boudoir, parfait pour y aménager un bureau ou un coin pour y faire du yoga.

Au deuxième étage, on retrouve un autre salon chaleureux, ainsi que les chambres.

La maison possède un total de trois chambres, deux salles de bains ainsi qu’une salle d’eau.

Découvrez l'intérieur complet de cette propriété dans la vidéo ci-dessus!

Elle est à vendre au coût de 879 000$ par Maxime Pothier de Century21.

