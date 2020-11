Un mini festival virtuel pour les futurs mariés «très wild» aura lieu en janvier

Robe longue. Nappe blanche. Cérémonie endormante. Un mariage peut rapidement devenir plate si on n’y met pas une touche de «WOW» pour surprendre ses invités. Si vous faites partie des chanceux qui se diront «oui» très bientôt ou si vous avez tout simplement envie de rêver, ce mini festival du mariage organisé par Le Cœur Bohème est pour vous!

Cette année, le Festival Coeur Bohème organise une version virtuelle de son habituel «festival du mariage».

Les 23 et 24 janvier prochains, les amoureux pourront donc participer aux festivités dans le confort de leur salon et assister à des discussions avec une quinzaine de panélistes composés d'experts en événementiel et de passionnés de la tendance boho.

Se marier en temps de pandémie est un véritable casse-tête et ce festival est l'occasion idéale de trouver des solutions pour les amoureux qui ne veulent pas annuler leur plan.

Billets seront en vente sous peu. Restez à l'affût des publications du Festival Coeur Bohème sur les réseaux sociaux au cours des prochaines semaines pour savoir comment participer à l'expérience virtuelle.

Tous les détails ici!

Ne manquez pas nos capsules vidéos!

